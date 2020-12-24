盧森堡航空解決客戶需求 加開盧森堡到英國全貨機

盧森堡航空公司（Cargolux Airlines）昨(24)日表示，因英國及歐陸卡車壅塞，該公司考量客戶需求，為解決客戶急單問題，決定加開由盧森堡到英國加班全貨機。前此，市場傳聞有誤，盧森堡航空特別澄清指出，盧森堡到英國每公斤加收16元。這樣的價格，相對是合理的。

國內大型物流業者中菲行、捷迅、台驊旗下的台灣空運等物流業者，目前所了解英國當地的情況，都覺得很難找到快速便捷的路徑把貨送到客戶手上；如果有航空業者能提供往英國相關貨運服務，都會很開心，等於是替客戶解決一個載運的問題。

其餘的物流業者也不諱言的表示，因為目前最擔心還是在轉運的過程中，可能會遇到路況變化，隨時都有可能卡關，所以要收英國的貨都要找到運送的路徑才敢收，目前都在觀察全球物流變化。