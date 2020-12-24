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新光三越A8兒童館稱霸信義區！進駐寶寶游泳、指甲彩繪

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
新光三越A8兒童館改裝開幕。記者何秀玲/攝影
新光三越A8兒童館改裝開幕。記者何秀玲/攝影

新光三越業績量體最大的信義新天地四館營收，今年估成長2%，達234.6億元，穩坐信義區霸主地位；今年雖爆發疫情，信義A8的四、五樓兒童館大規模改裝，打造信義區最大兒童玩具基地，也是信義四館今年唯一改裝的樓層，今（24）正式開幕，要拚成長雙位數。

A8兒童館改裝後有80個櫃，八成為信義獨家，體驗娛樂內容增加兩成；不但新增百貨首發的寶寶游泳、還有小孩指甲彩繪、幼兒繪畫課、戶外沙坑、空中花園種菜，希望增加父母在商場的遊逛時間。

新光三越主管表示，信義四館從八年前營收約170多億元，到去年的230億元，成長動能就是透過不斷改裝來引領趨勢；而A8的四樓已經十年沒改裝，五樓上次改裝時間也是六年前，原本希望今年上半年就進行改裝，沒料到會發生疫情，因此改裝延至下半年。

A8兒童館包含戶外區，坪數約2,700坪，年營收8億元，不但是信義區百貨兒童樓層最大，也是營收最高的兒童館；今年兒童館改裝，四樓打造「最齊全婦嬰用品」，五樓打造「全台最大玩具基地」，希望未來能創造兩位數的業績成長。

新光三越表示，兒童館除了將樓面體驗空間擴大，更號召超過20大體驗式品牌進駐，其中包括百貨首發的寶寶游泳「Cocco Spa」，全台唯一專櫃等級的配置，包含寶寶護膚泡泡浴、頂級SPA等，有專業人員幫寶寶保養按摩，並可進行全身性的寶寶游水運動。

主打幼兒繪畫課的「大金剛塗鴉遊戲動物樂園」，以小班制課程的方式帶領孩子在遊戲中運用全身接觸顏色，以多元型態透過繪圖累積美感經驗；另外還有專屬小女孩的化妝間「AQmore指甲彩繪」體驗，為台灣原創可剝式指甲彩繪品牌，主打天然無毒、長效持久。

另外，首創「ANIMATE SQUARE」動漫空間，販售最熱門電影、火紅動漫、話題卡通相關週邊，首檔迎接周年慶期間創下驚人粉絲號召力的寶可夢主題限定快閃，12月24日至1月24日期間有百款週邊商品販售。

新光三越A8兒童館改裝開幕，百貨首發的寶寶游泳「Cocco Spa」，有專業人員幫寶寶保養按摩，並可進行全身性的寶寶游水運動。記者何秀玲/攝影
新光三越A8兒童館改裝開幕，百貨首發的寶寶游泳「Cocco Spa」，有專業人員幫寶寶保養按摩，並可進行全身性的寶寶游水運動。記者何秀玲/攝影
新光三越A8兒童館改裝開幕，帶來全新面貌。記者何秀玲/攝影
新光三越A8兒童館改裝開幕，帶來全新面貌。記者何秀玲/攝影
新光三越A8兒童館改裝開幕，百貨首發的寶寶游泳「Cocco Spa」，有專業人員幫寶寶保養按摩，並可進行全身性的寶寶游水運動。記者何秀玲/攝影
新光三越A8兒童館改裝開幕，百貨首發的寶寶游泳「Cocco Spa」，有專業人員幫寶寶保養按摩，並可進行全身性的寶寶游水運動。記者何秀玲/攝影
新光三越A8兒童館改裝開幕，推出專屬小女孩的化妝間「AQmore指甲彩繪」體驗，為台灣原創可剝式指甲彩繪品牌，主打天然無毒、長效持久。記者何秀玲/攝影
新光三越A8兒童館改裝開幕，推出專屬小女孩的化妝間「AQmore指甲彩繪」體驗，為台灣原創可剝式指甲彩繪品牌，主打天然無毒、長效持久。記者何秀玲/攝影

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