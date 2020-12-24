富旺「天際W ONE」預售破九成 今舉行開工典禮

富旺國際（6219）總銷23億元新案「富旺天際W ONE」，預售熱銷破九成，今(24)日舉行開工典禮；此案基地就位於台灣大道與七期秋紅谷景觀生態公園第一排，擁有絕佳的地段優勢，買家不乏北客及企業二代、年輕菁英客層。

富旺總經理林宗毅表示，「富旺天際W ONE」，以接軌國際飯店的規格、世界宜居熱潮的規劃，打造台中首見的「懸空透明泳池」地標建築，開案短短時間即造成熱銷，讓富旺信心大增。

受惠台商回流、新台幣升值等效應，富旺前11月合併營收21.58億元、年增58%，改寫歷史同期新高紀錄。

展望明年，林宗毅看好未來台灣房地產景氣成長的趨勢明確，兩大事業建案與工業不動產開發火力全開。

目前，線上建案包括台中天際W-ONE、雍華、心海城、高雄微美居、新竹站前富時代、站前大時代二期、雲林幸福好好等持續熱銷中，累計總戶數1,919戶，總銷114.09億元。隨著完工過戶如預期進度，將對富旺明年整體營運帶來正面挹注。

此外，工業不動產包括富旺科技園區12的台南鹽水廠房、富旺科技園區13的桃園平鎮工業用地，合計總銷10.82億元，亦有助於帶動未來整體營運表現。

林宗毅指出，富旺以30年實力與經驗，傳承並精進「富旺2.0建築觀」，觀察國際宜居潮流，強調智能、綠能生活宅，同時創造當代時尚風格。

以「富旺天際W ONE」為例，就禮聘綠建築大師劉偉彥、燈光設計袁宗南、空間設計蘇靜麒、雙結構技師戴雲發、劉醇儒，以及國家甲級營造成中恆營造，組成堅強的團隊

此案基地位於台灣大道與至善路口，規劃地上23樓、地下5層建築，總戶數195戶(含9間店面)，坪數約19至27坪，每坪單價46萬至48萬元。

此案最特殊規劃，就是頂樓宛如電影場景的「懸空透明泳池」，與倫敦、新加坡或上海等國際城市知名飯店地標相比毫不遜色，同時透過SPA池、健身房、星空酒吧與空中花園等會館級公設，讓飯店氛圍，就是住家日常。

另因屬於秋紅谷公園第一排的超高建築，更透過城市綠洲般的垂直綠化、國際時尚LED光雕等細緻手法，打造目光聚焦、高度辨識的地標建築，實現城市共融、天際共榮的仰望。

林宗毅強調，台中市的發展、投資如火如荼，尤其看好七期市政中心、十二期，以及未來水湳智慧城等重大建設計畫，都讓「富旺天際W ONE」更加具備價值性與增值性。