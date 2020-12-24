國旅新選擇 老字號中藥大廠轉型觀光工廠

北臺灣旅遊景點再添生力軍！國內濃縮中藥權威勝昌製藥成立勝昌中草藥探索館於今(24)日舉辦盛大開幕記者會。由董事長陳志中、總經理李威著率領團隊熱烈歡迎桃園市長鄭文燦、立法院社會福利及衛生環境委員會召集委員陳瑩、桃園市議員林志強、衛生福利部中醫藥司司長黃怡超、簡任技正林美智、科長陳昭蓉蒞臨指導。

中藥商全聯會理事長馬逸才、中國醫藥大學張永勳教授、天童康旅集團董事長楊世宇、臺灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲、臺灣中獸醫學會吳忠信教授等也一同出席這場盛會。

勝昌中草藥探索館是北臺灣結合親子共遊、漢方體驗、知識傳承的複合式創意觀光工廠，也是桃園地區首座漢方中草藥體驗生活館。勝昌製藥是臺灣唯一傳承中藥古法炮製的中藥製劑廠，也是全臺外銷日本第一的台灣中藥品牌，本次的轉型有助於中藥現代化與推廣事業，用不同的角度來詮釋臺灣漢方文化的價值所在。

勝昌製藥總經理李威著表示，勝昌中草藥探索館依中醫藥陰陽五行，規畫金、木、水、火、土等五行中藥展示區，遊客能在各展示區中探索百種藥材及漢方醫藥文化，宛若一座迷你版的「漢方故宮」。除了靜態展示外，館內設有數種多媒體遊戲，運用互動式體驗來認識濃縮中藥的製程與認識中醫藥新知。

為因應中央防疫政策，勝昌製藥用企業行動回饋地方，於今年四月捐贈一萬顆蜂膠精柔皂，回饋桃園市國中小教育體，貫徹用肥皂洗手的防疫觀念。勝昌製藥廠董事長陳志中表示，勝昌中草藥探索館的開幕，勝昌再次捐贈一萬顆蜂膠精柔皂，同時強調目前新冠肺炎 (COVID-19) 疫情尚未結束，勝昌製藥會持續提供最好的防疫支援。

該館有開放參觀符合 PIC/S GMP 中藥濃縮製劑產線與品質檢驗實驗室，讓大家可以藉此了解臺灣濃縮中藥是非常嚴格與安心。館方也精心設計漢方DIY主題實作課程，運用特製的中藥材來激發小朋友們的創意靈感，同時也對民眾傳達中醫藥所蘊藏的養生之道。

勝昌中草藥探索館地址，位於桃園市中壢區民族路六段436號，為免費參觀；DIY與餐飲費另計。營業時間週一至週日09:00 – 17:00，特殊休館日官方網站會另行公告。開放網路預約深度導覽，每天10:00和15:00兩個場次。民眾可撥打0800-588-995或到官方網站查詢相關資訊。