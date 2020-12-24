華義結盟網銀國際 全面接手代理營運業務

遊戲業者華義（3086）今（24）日舉行法說會，表示先前透過私募引進網銀國際成為合作策略夥伴，未來雙方將進一步合作，網銀國際的代理營運遊戲項目以及代理資源，將全面由華義接手發展，包括與網銀旗下星城平台聯運，逐步跨入博奕遊戲營運，強化華義的娛樂業務能量。

華義在今年初先是以減資彌補虧損換發新股，又在10月23日股東臨時會上通過辦理私募案，引進本來就是大股東的網銀國際成為合作策略夥伴、深化合作。網銀國際是中部知名遊戲業者，業界素有「北橘子、中網銀、南智冠」的稱呼，雖不是上市櫃公司，但曾傳出與橘子聯手挑戰遊戲通路龍頭智冠經營權，現也在橘子、智冠各占有一席董事席次，實力堅強。

華義表示，公司過去營運代理過《自特種部隊》、《天下無雙》、《熱血三國》，以及《來我家玩吧》、《遠的要命王國》等韓國遊戲，擁有豐富的海外代理遊戲資源。網銀國際看好華義國際代理經驗以及運營能力，將集中既有代理遊戲的資源，挹注並深化華義在代理遊戲市場的發展，擴大華義國際代理遊戲能量。

華義指出，雙方期許策略合作結盟以及資源的整合，能夠使彼此互惠發展，並持續耕耘台灣遊戲市場，提供給玩家更佳的遊戲體驗與娛樂選擇，並積極創造營運成果共享股東。

在遊戲方面，華義在11月剛推出RPG手遊《靈魂方舟》，明年預計將代理2~4款遊戲，包含日本及韓國遊戲，並會以MMORPG為主，持續經營忠實用戶，也會積極承接美術代工訂單業務。華義也透露，預計明年第3季將推出韓國大廠Kakao Games的IP競速手遊《FRIENDS RACING》。