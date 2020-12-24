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佐登攜手社福團體 歲末感恩分享愛

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導
佐登-KY長期致力於長照關懷議題，與中華民國家庭照顧者關懷總會(家總)舉辦第一場喘息按摩教學講座。佐登/提供
佐登-KY長期致力於長照關懷議題，與中華民國家庭照顧者關懷總會(家總)舉辦第一場喘息按摩教學講座。佐登/提供

佐登-KY（4190）致力推動長照關懷議題，在12月暖心感恩季，除了與中華民國家庭照顧者關懷總會(家總)舉辦第一場喘息按摩教學講座，瑪利亞基金會的師生們也齊聚台中總部為150位員工獻上練跳許久的聖誕舞。佐登集團將持續推動照顧者喘息計畫，分享愛與關懷到台灣各個角落。

佐登集團與家總攜手照顧者關懷服務，除了捐贈5,000支精油滾珠筆及635位美容師推廣長照服務外，第一場紓壓按摩教學講座也在12/22(二)於台中梧桐吾同照顧咖啡館圓滿落幕，受限場地只能提供30位照顧者參加，主辦單位家總及佐登妮絲相約2021年全台巡迴講座，期望滿足更多需要喘息的照顧者，透過按摩教學與心癒活動，了解如何自我紓壓與更愛自己。為了讓照顧者休息一下，家總結合全台9個咖啡館，提供有照顧壓力的家庭照顧者申請每年十杯「喘息咖啡兌換券」，讓長期照顧者進入照顧咖啡館放鬆，詳細內容及申請方式，請參閱網址https://www.familycare.org.tw/service/11122，若有家庭照顧問題，請撥打家庭照顧者關懷專線0800-50-72725(有你，真好真好)。

佐登表示，集團多年來支助瑪利亞社會福利基金會，透過購買手工烘培麵包及擴香石幫助身心障礙青少年創造自我價值，聖誕前夕在總部前舉辦「瑪利亞報佳音」感恩活動，提供舞台讓瑪利亞青年表演坊帶領佐登員工唱唱跳跳報佳音，同學們在掌聲中自信的揮動雙手踩著舞步，純真笑容感染每一位夥伴，活動歡愉而富有意義。低調做慈善、高調做公益，佐登集團帶領員工們為生根的土地付出一份心力，在感恩的季節裡，將愛的種子撒播到每個角落，共好共榮善盡企業社會責任。

佐登妮絲 咖啡館 按摩

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