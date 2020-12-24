京華城爭840％容積失敗 都委會：北市非開空白支票單位

京華城現正拆除並將重建為智慧商辦大樓，北市都委會今針對華城基地容積獎勵細部計畫案進行審議，京華城為爭取容積獎勵、容積移轉達840％上限，首例以都市計畫第24條來爭取更多容獎，但都委會質疑其無法適用現行法規原因，委員曾光宗怒批，建議換掉曾負責台北101、現負責京華城重建建築設計的建築師李祖原，並指說北市並非幫京華城開空白支票的單位，要求京華城提出好規畫，說清楚建築設計的公益性。

京華城表示，因地下開挖面積占基地81.05％，且連續壁結構厚度達1.5公尺，考量基地周邊建物密集、鄰近台鐵與高鐵，以及航高限制，建築設計無法調整，因此無法適用現行獎勵機制「台北市土地使用分區管制自治條例」（簡稱土管）第79、80條。

但委員會質疑，到底京華城無法適用現行獎勵機制的理由為何，基地及建築設計可做調整，但京華城不知是不行還是不願意調整，才會提出依都計法第24法申請容獎。

曾光宗砲轟，京華城沒有正本清源好好規畫構想，只希望北市府開一張無限期空白支票，讓他們自行去填樓地板面積，這種態度不對，「為何你們無法達到現行獎勵機制，市府還要給你容積？」

針對業者提出的建築設計想法，包含串連南北側既有發展區、騎樓步行空間、建物退縮留設雙排路樹及自行車道等，曾光宗痛批，「講難聽一點，換掉建築師（李祖源）啦，這個設計是連大學生都知道的基本常識，現在卻拿基本常識跟市府要容獎，市府不是給你們開支票的單位」。

委員徐國城表示，容獎的項目、合理性、必要性、公益性需仔細討論；委員何芳子指出，業者未提開發如何及現有環境調和、共存；都委會主席、副市長彭振聲也質疑，依法可以給容獎，「但市府為什麼要給你？有什麼公益性？建築師要論述」，都市計畫合理，都委會才能細部討論，最終裁示全案送進專案小組討論。

對此，京華城副總經理阮信囊受訪表示，開發案帶動信義計畫區延伸至京華城所在的松山區，規畫設計也包含周邊附近居民生活空間，其公益性也在今日都委會簡報中提出，委員若有其他看法，他不在現場還未看到結論並不了解，但每個專業有不同角度，李祖源是知名建築師，大家提出好的建議都會去深入瞭解。