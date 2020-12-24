快訊

Live／SBL台啤挑戰開季8連勝 不勝璞園能寫奇蹟嗎？

存股族注意！金管會敲定銀行股利政策 將限制現金股利發放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

京華城爭840％容積失敗 都委會：北市非開空白支票單位

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
拆除中的京華城球體建築。聯合報系資料照
拆除中的京華城球體建築。聯合報系資料照

京華城現正拆除並將重建為智慧商辦大樓，北市都委會今針對華城基地容積獎勵細部計畫案進行審議，京華城為爭取容積獎勵、容積移轉達840％上限，首例以都市計畫第24條來爭取更多容獎，但都委會質疑其無法適用現行法規原因，委員曾光宗怒批，建議換掉曾負責台北101、現負責京華城重建建築設計的建築師李祖原，並指說北市並非幫京華城開空白支票的單位，要求京華城提出好規畫，說清楚建築設計的公益性。

京華城表示，因地下開挖面積占基地81.05％，且連續壁結構厚度達1.5公尺，考量基地周邊建物密集、鄰近台鐵與高鐵，以及航高限制，建築設計無法調整，因此無法適用現行獎勵機制「台北市土地使用分區管制自治條例」（簡稱土管）第79、80條。

但委員會質疑，到底京華城無法適用現行獎勵機制的理由為何，基地及建築設計可做調整，但京華城不知是不行還是不願意調整，才會提出依都計法第24法申請容獎。

曾光宗砲轟，京華城沒有正本清源好好規畫構想，只希望北市府開一張無限期空白支票，讓他們自行去填樓地板面積，這種態度不對，「為何你們無法達到現行獎勵機制，市府還要給你容積？」

針對業者提出的建築設計想法，包含串連南北側既有發展區、騎樓步行空間、建物退縮留設雙排路樹及自行車道等，曾光宗痛批，「講難聽一點，換掉建築師（李祖源）啦，這個設計是連大學生都知道的基本常識，現在卻拿基本常識跟市府要容獎，市府不是給你們開支票的單位」。

委員徐國城表示，容獎的項目、合理性、必要性、公益性需仔細討論；委員何芳子指出，業者未提開發如何及現有環境調和、共存；都委會主席、副市長彭振聲也質疑，依法可以給容獎，「但市府為什麼要給你？有什麼公益性？建築師要論述」，都市計畫合理，都委會才能細部討論，最終裁示全案送進專案小組討論。

對此，京華城副總經理阮信囊受訪表示，開發案帶動信義計畫區延伸至京華城所在的松山區，規畫設計也包含周邊附近居民生活空間，其公益性也在今日都委會簡報中提出，委員若有其他看法，他不在現場還未看到結論並不了解，但每個專業有不同角度，李祖源是知名建築師，大家提出好的建議都會去深入瞭解。

都發局說明，過去開發案申請容獎，依土管第79、80條規定，提供一定面積的開放空間、開挖地下室等綜合設計，才能申請綜合設計放寬計畫容積率及高度，但京華城認為自己沒辦法達到上述規定，才以都計法第24條從土地變更爭取容積，形同自創遊戲規則，法規雖沒說不行，但憂後續效應，其他單一地主恐比照辦理。

京華城計劃改建成商辦大樓，圖為新商辦示意圖。 威京集團／提供
京華城計劃改建成商辦大樓，圖為新商辦示意圖。 威京集團／提供

京華城

延伸閱讀

大同財報不實 投保中心要求林郭文艷、林蔚山求償

《IP小辭典》早期公開制度

2020年台灣智財界十大事件回顧

東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：泰國和越南篇

相關新聞

揭開信功熟肉銷日20年不間斷的祕密！從東京迪士尼到拉麵名店都有它

信功從3人公司發跡，為區隔市場，靠研發推出冷藏肉首銷日本，歷經毀滅性的口蹄疫，隔年轉型加工熟肉外銷，隨著豬肉商機再起，進攻內外銷雙軌並重，重新擦亮招牌。

京華城爭840％容積失敗 都委會：北市非開空白支票單位

京華城現正拆除並將重建為智慧商辦大樓，北市都委會今針對華城基地容積獎勵細部計畫案進行審議，京華城為爭取容積獎勵、容積移轉...

金質獎55優質工程出爐 工程會：盼劣幣驅逐良幣

行政院長蘇貞昌今出席「第20屆公共工程金質獎頒獎典禮」，他致詞時表示，公共工程影響國家的建設及國力，他代表政府向績優公共...

佐登攜手社福團體 歲末感恩分享愛

佐登-KY（4190）致力推動長照關懷議題，在12月暖心感恩季，除了與中華民國家庭照顧者關懷總會(家總)舉辦第一場喘息按...

公共工程金質獎頒獎 蘇貞昌：向績優公共工程團隊致敬

行政院長蘇貞昌今（24）日頒獎表揚「公共工程品質優良獎」得獎團體時表示，公共工程影響國家的建設及國力，他除代表政府向績優...

北市跨年活動嚴格防疫 入場實名制、全程戴口罩

台北跨年晚會將於12月31日登場，因應近日國內疫情狀態，台北市政府已依12月22日中央發佈的跨年等大型集會活動防疫原則做...

大火燒掉整座廠 旭富製藥東山再起的三大挑戰

一場大火，燒掉了原料藥廠模範生新年新希望。

元富募集近三千雙童襪 關懷弱勢孩童

新光金控旗下元富證券於聖誕節前夕舉辦「愛心捐襪 足見幸福」禮物募集活動，透過同仁邀請親朋好友、客戶、往來廠商，一人一襪，...

元富募集近三千雙童襪溫暖關懷弱勢孩童

新光金控旗下元富證券於聖誕節前夕舉辦「愛心捐襪 足見幸福」禮物募集活動，透過同仁邀請親朋好友、客戶、往來廠商，一人一襪，...

打卡景點七股鹽山 巨型藝術裝置許願蘑菇今亮相

台南七股鹽山一夕間長出三朵Q萌蘑菇!為了迎接充滿希望與夢想的2021年，七股鹽山以雪地裡的溫馨祝福為概念，突破以往動物造...

打炒房風聲鶴唳 永和建案公告每坪調漲2萬元

政府各部會近來接連出手打炒房，但市場普遍認為政策只針對投機客，加上資金充沛，房價不會下跌。近日更傳出有建案發出簡訊，告訴...

預售屋新制110年上路 停車位不分配土地持分

行政院消保處今天表示，配合民法第799條第4項修正，審查完成的「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」部分規定修正草...

熱門新聞

被動元件大缺貨 將提前漲價

大到不能倒銀行 金管會宣布新增一家

勞金局炒股案 傳有百億退佣

半數受雇者年薪不到50萬 中產與極高薪族差距擴大

打炒房風聲鶴唳 永和建案公告每坪調漲2萬元

「假兩房」推案暴增 專家：畸形產品不好住

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。