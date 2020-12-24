北市跨年活動嚴格防疫 入場實名制、全程戴口罩

台北跨年晚會將於12月31日登場，因應近日國內疫情狀態，台北市政府已依12月22日中央發佈的跨年等大型集會活動防疫原則做好各項防疫措施，今(24)日更公布管制區域範圍，跨年當日將於市府前舞台區圍設管制區域，並設置三處管制點，民眾需消毒、戴口罩、量體溫及完成實聯(名)制始可入場，場內強制全程佩戴口罩、禁止飲食(補充水份除外)，現場也將加強防疫宣導，要做到防疫滴水不漏、讓大家跨年玩得開心又安全。

北市觀光傳播局表示，除了本周末12月26日天母運動公園的「異饗趣」活動取消外，目前更加強跨年防疫措施，將於31日當天於市府前舞台區圍設管制範圍，於松高路、松壽路及市議會前的1號道路分別設置三處管制點、共24個入口供民眾進場，民眾必須量體溫、消毒、戴口罩並做好實聯(名)制始得進入，民眾可透過台北通APP或myCode或持身分證掃描入場，管制點外設有準備站協助民眾實聯(名)制入場。另舞台前管制區域將進行總量管制，北市府將視疫情狀態進行管控，管制區域也強制民眾全程戴口罩、禁止飲食(補充水份除外)，經勸導不聽者將開罰。

北市副市長黃珊珊表示，北市府已於10月提出跨年疫情備案，跨年活動也持續依疫情滾動式修正，除將遵循中央新公布的防疫措施，也希望透過管制區域、實聯(名)制及總量管制來做更嚴格的防疫，希望民眾來參加跨年活動能玩的放心又開心。

此外，北市府跨年活動將於服務台、哺乳室備有酒精或消毒液，並配有額溫槍供民眾自主測量；所有流廁皆備有肥皂及洗手設備，並將加強消毒頻率，流廁外也增設供水站供民眾洗手；另於醫護站旁設隔離帳及防疫小組，如有疑似個案將進行隔離並通報臺北市衛生局防疫專線2375-3782做後續處置；另也要求所有工作人員及表演者健康管理。台北市在後疫情新常態下，如何兼顧民眾便利與個資安全考量，落實實聯（名）制，以配合未來中央疫調需求。

除現場配合防疫規定外，觀光傳播局將提前透過各種管道向民眾宣導，如居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加活動，可留在家收看跨年晚會轉播，目前台北跨年晚會轉播委辦廠商貝立德股份有限公司已規劃多元的電視及網路直播平台，包含東森綜合臺、公共電視、台北市政府YouTube、台北旅遊網FB、浪LIVE直播平臺、遠傳friDay影音、Line Today、Yahoo TV、東森新聞YouTube及FB、迪克斯娛樂YouTube、必應創造YouTube及FB等。

台北市政府將依中央最新疫情隨時調整跨年晚會辦理方式或規模，最新消息將隨時於臺北跨年晚會活動官網公布，並提醒民眾如有呼吸道症狀請在家休息，如外出參加活動請配合做好防疫並全程佩戴口罩，安心愉快地迎接2021年。