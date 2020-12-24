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新鼎法說 展望明年將與萬鼎發揮更大綜效

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

新鼎（5209）今（24）日舉行線上法說，總經理陳振欽表示，今年以來因併入萬鼎，帶動營收及獲利成長，累計到11月，智慧建築營收占比達46%。展望明年，希望藉由萬鼎在智慧建築及建設開發基礎上，結合新鼎智慧應用的亮點及特定系統整合能力，能發揮更大的加乘效果。

新鼎，由於今年以來萬鼎併入合併財報，根據統計，新鼎前11月營收24.8億元，年增161%。其中智慧建築的占比最高，其次為建設開發占27%，系統整合占14%，智慧應用7%、製程儀控6%。

陳振欽表示，展望2021年的新業務，包括在製程儀控與系統整合，都將與集團及合作夥伴合作爭取儀控、軌道及高科技業務新商機。在智慧應用部分，也將鎖定製造工廠的智慧化，爭取包括化工廠、電子廠、塑膠廠等製造工廠導入智慧化方案。建設開發、智慧建築部分，也將結合萬鼎爭取各類建設業務機會，包括大樓新建統包工程、危老合建業務、橋樑改建統包工程、捷運土建軌道設計工程等。

智慧建築 營收

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