快訊

立院通過第一道行政命令 豬肝萊劑殘量最高0.04ppm

紐籍機師確診案引眾怒 交通部重罰長榮100萬元

三洋紡收購上鋌跨足營造事業 力拚虧轉盈

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

三洋紡（1472）今（24）日停牌，公司下午召開重大訊息說明，宣布以7.75億元，收購上鋌營造公司，未來將轉型跨足營造新事業，力拚公司營運能夠轉虧為盈。

三洋紡今天董事會決議以每股31.03元，總交易金額7.75億元，取得上鋌營造公司100%股權。上鋌營造總部位在高雄，主要承接南部公共工程，由於三洋紡上月結束桃園廠營運後，公司急思轉型，而上鋌營造的老闆與三洋紡董事長陳和順為好友關係，雙方一拍即合。

三洋紡總經理楊學澤表示，三洋紡歷經長期虧損，尤其今年碰到新冠肺炎疫情影響，營運雪上加霜，公司今年前三季稅後淨損2.78億元，換算每股大虧6.04元，為求公司永續發展與企業多角化經營，決定收購上鋌營造。他說，上鋌目前營運有賺錢，接下來三洋紡目標12月完成交割，明年能開始認列上鋌的營收獲利，幫助公司早日轉虧為盈。

三洋紡受新冠肺炎疫情影響，上月剛宣布桃園廠自11月15日起全面停產，未來舊廠的資產活化動態備受矚目，未來會不會交由上鋌營造負責建設開發？三洋紡主管表示，根據先前的估價，桃園廠的潛在價值大約6億元，現階段公司希望先把這次併購案趕快完成，接下來再來討論舊廠活化的問題。

三洋紡桃園廠上月全面停產後，等於三洋紡已經沒有自己的紡織工廠，除了先把已承接的訂單全部外包給同業辦理生產及出貨，三洋紡早就預料到接下來紡織相關接單恐進一步縮減。

紡織業務結束後，三洋紡主要只剩下去年收購的威爾斯，負責寢具銷售，由於第4季為國內百貨周年慶，是寢具銷售旺季，為三洋紡年底營運先提供支撐。而楊學澤先前就透露，公司持續評估拓展其他新業務，今天終於答案揭曉，三洋紡將跨足營造事業。

疫情 肺炎

延伸閱讀

三洋紡斥資7.75億 買上鋌營造百分百股權

三洋紡15時重訊記者會 說明取得上鋌股權案

台灣觀巴十大最佳路線出爐！ 觀光局：將開會研商轉型

影／大同新任董事長盧明光 揭示未來轉型五大方向

相關新聞

揭開信功熟肉銷日20年不間斷的祕密！從東京迪士尼到拉麵名店都有它

信功從3人公司發跡，為區隔市場，靠研發推出冷藏肉首銷日本，歷經毀滅性的口蹄疫，隔年轉型加工熟肉外銷，隨著豬肉商機再起，進攻內外銷雙軌並重，重新擦亮招牌。

打卡景點七股鹽山 巨型藝術裝置許願蘑菇今亮相

台南七股鹽山一夕間長出三朵Q萌蘑菇!為了迎接充滿希望與夢想的2021年，七股鹽山以雪地裡的溫馨祝福為概念，突破以往動物造...

元富募集近三千雙童襪 關懷弱勢孩童

新光金控旗下元富證券於聖誕節前夕舉辦「愛心捐襪 足見幸福」禮物募集活動，透過同仁邀請親朋好友、客戶、往來廠商，一人一襪，...

元富募集近三千雙童襪溫暖關懷弱勢孩童

新光金控旗下元富證券於聖誕節前夕舉辦「愛心捐襪 足見幸福」禮物募集活動，透過同仁邀請親朋好友、客戶、往來廠商，一人一襪，...

打炒房風聲鶴唳 永和建案公告每坪調漲2萬元

政府各部會近來接連出手打炒房，但市場普遍認為政策只針對投機客，加上資金充沛，房價不會下跌。近日更傳出有建案發出簡訊，告訴...

預售屋新制110年上路 停車位不分配土地持分

行政院消保處今天表示，配合民法第799條第4項修正，審查完成的「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」部分規定修正草...

今年亞太區商用不動產交易最慘衰退逾六成 台逆勢成長

今年受新冠肺炎(COVID-19)影響，商業活動封鎖，全球經濟受到重挫，連同商用不動產與土地市場也同步衰退；反觀台灣疫情...

鞋王變茶王 蔡其建以茶為核心揮軍頂級餐飲與特色飯店

寶成集團前董事長蔡其建從寶成（9904）退休後不當鞋王，改當茶王。他在苗栗三義籌備全台最大、廣達11公頃的茶文化園區收藏...

九人集資現金搶地！ 水湳生態段土地單價創新高

據最新一期實價登錄揭露，台中水湳經貿園區的生態段90地號約403坪土地，8月時由9位自然人，以總價4.8億買下，換算土地...

「假兩房」推案暴增 專家：畸形產品不好住

市調機構統計，雙北市今年新建案2房型產品占比同步激增，台北市增至35％，新北市增至43％，均增加6個百分點。1房型占比則...

六都租屋調查：桃園好便宜 台南包租公最好賺

好時價分析六都實價登錄住宅租金資料，台北市每坪租金最貴，但同時租金報酬率也最低，桃園市的每坪租金452元最便宜，台南市的...

政經私房話／翁柏宗 靠慢跑重拾健康

ＮＣＣ副主委翁柏宗去年以健康因素為由申請退休，今年五月行政院提名ＮＣＣ新一任委員名單時，驚喜看到翁柏宗，令外界關注他的身...

熱門新聞

被動元件大缺貨 將提前漲價

勞金局炒股案 傳有百億退佣

回馬槍！高嘉瑜再嗆黃天牧「見笑轉生氣」 還有隱情？

半數受雇者年薪不到50萬 中產與極高薪族差距擴大

去年員工年薪中位數揭曉 半數勞工年領不到49.8萬元

NCC調查郭台銘收購TBC資金走向 大豐收購卡關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。