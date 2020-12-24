三洋紡收購上鋌跨足營造事業 力拚虧轉盈

三洋紡（1472）今（24）日停牌，公司下午召開重大訊息說明，宣布以7.75億元，收購上鋌營造公司，未來將轉型跨足營造新事業，力拚公司營運能夠轉虧為盈。

三洋紡今天董事會決議以每股31.03元，總交易金額7.75億元，取得上鋌營造公司100%股權。上鋌營造總部位在高雄，主要承接南部公共工程，由於三洋紡上月結束桃園廠營運後，公司急思轉型，而上鋌營造的老闆與三洋紡董事長陳和順為好友關係，雙方一拍即合。

三洋紡總經理楊學澤表示，三洋紡歷經長期虧損，尤其今年碰到新冠肺炎疫情影響，營運雪上加霜，公司今年前三季稅後淨損2.78億元，換算每股大虧6.04元，為求公司永續發展與企業多角化經營，決定收購上鋌營造。他說，上鋌目前營運有賺錢，接下來三洋紡目標12月完成交割，明年能開始認列上鋌的營收獲利，幫助公司早日轉虧為盈。

三洋紡受新冠肺炎疫情影響，上月剛宣布桃園廠自11月15日起全面停產，未來舊廠的資產活化動態備受矚目，未來會不會交由上鋌營造負責建設開發？三洋紡主管表示，根據先前的估價，桃園廠的潛在價值大約6億元，現階段公司希望先把這次併購案趕快完成，接下來再來討論舊廠活化的問題。

三洋紡桃園廠上月全面停產後，等於三洋紡已經沒有自己的紡織工廠，除了先把已承接的訂單全部外包給同業辦理生產及出貨，三洋紡早就預料到接下來紡織相關接單恐進一步縮減。

紡織業務結束後，三洋紡主要只剩下去年收購的威爾斯，負責寢具銷售，由於第4季為國內百貨周年慶，是寢具銷售旺季，為三洋紡年底營運先提供支撐。而楊學澤先前就透露，公司持續評估拓展其他新業務，今天終於答案揭曉，三洋紡將跨足營造事業。