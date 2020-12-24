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格上Go Smart攜手WeMo Scooter 4輪加2輪共享加倍服務

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

共享趨勢加速白熱化，在和運iRent全面擴展規模，格上不甘示弱，Go Smart APP提供汽車共享等11項線上服務，今（24）日宣布加入重磅策略夥伴WeMo Scooter機車共享，4輪加2輪共享體驗正式上線，要讓消費者2021年一路暢行，「服務雙倍、優惠雙倍」。

共享汽機車今年市場的發展超出各方想像，和運iRent挾著四輪加二輪的優勢，營業規模快速成長，今年4月才正式推出的格上車共享，以重視客戶感受、每次用車出動清潔維運管家、免找車位的專屬停車場取還車，以及24小時隨時租還便捷用車，加上格上Go Smart APP上線，提供汽車共享折價券的專屬福利，在雙北市、桃園、新竹等地迅速累積逾5萬會員。

在格上租車轉型資產平台運營商，結合重量級策略夥伴的策略方針下，格上Go Smart APP最新宣布攜手策略夥伴 WeMo Scooter，加入機車共享服務，致力於打造「更聰明的代步工具」，除提供雙方會員更自由選擇不同運具的便利，也為提供消費者「安全安心」的優質體驗努力。

WeMo Scooter 為亞洲第一個共享機車服務，已有上百萬次的下載，營運範圍包含大台北地區與高雄，除提供共享機車外，更積極發展交通多元加值，提供多種價格方案與特約停車場等生活服務。

WeMo APP

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