元富募集近三千雙童襪溫暖關懷弱勢孩童

新光金控旗下元富證券於聖誕節前夕舉辦「愛心捐襪 足見幸福」禮物募集活動，透過同仁邀請親朋好友、客戶、往來廠商，一人一襪，傳送愛與祝福，關懷弱勢孩童與病童，共募集到近三千雙童襪。

元富證券長期關懷弱勢孩童，注意到有些機構或清寒家庭的孩童即使襪子破了、鬆了仍無力更換；有些生病住院的孩子，大人們為了舒緩病痛所帶來的不適已焦頭爛額，難以顧及孩子的腳是否有雙舒適保暖的好襪子，因此今年聖誕節前夕元富證券特別舉辦「愛心捐襪 足見幸福」的募集活動，邀請所有同仁、客戶、廠商親朋好友一同響應公益，捐出全新的兒童襪子。

活動期間獲得熱烈的迴響，短短兩週就募集到二千八百餘雙種類繁多的襪子，從嬰兒襪、孩童襪、學生襪到各式機能襪等應有盡有，許多同仁更以行動力挺台灣的織襪產業，特地選購彰化社頭MIT品牌的童襪，讓設計和品質均優的台灣襪陪伴孩童們快樂成長。此次活動募集到的襪子將分別捐贈給兒童癌症基金會、花蓮禪光育幼院、台東阿尼色弗兒童之家、屏東伯大尼之家、馬祖家扶中心、蘭嶼的蘭恩文教基金會等十餘個單位，將愛送至台灣各角落。

元富秉持著聯合國SDGs「健康與福祉」的宗旨，透過「愛心捐襪 足見幸福」的募襪活動，希望串聯起員工、客戶、廠商等眾多愛心，以實際的行動關懷社會上的弱勢孩童、支持台灣產業，在年終歲末傳情送暖，讓更多的孩子除了感受到關懷，舒適溫暖地迎接新年。