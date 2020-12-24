快訊

立院通過第一道行政命令 豬肝萊劑殘量最高0.04ppm

紐籍機師確診案引眾怒 交通部重罰長榮100萬元

元富募集近三千雙童襪溫暖關懷弱勢孩童

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導
元富募集近三千雙童襪溫暖關懷弱勢孩童 元富證券/提供
元富募集近三千雙童襪溫暖關懷弱勢孩童 元富證券/提供

新光金控旗下元富證券於聖誕節前夕舉辦「愛心捐襪 足見幸福」禮物募集活動，透過同仁邀請親朋好友、客戶、往來廠商，一人一襪，傳送愛與祝福，關懷弱勢孩童與病童，共募集到近三千雙童襪。

元富證券長期關懷弱勢孩童，注意到有些機構或清寒家庭的孩童即使襪子破了、鬆了仍無力更換；有些生病住院的孩子，大人們為了舒緩病痛所帶來的不適已焦頭爛額，難以顧及孩子的腳是否有雙舒適保暖的好襪子，因此今年聖誕節前夕元富證券特別舉辦「愛心捐襪 足見幸福」的募集活動，邀請所有同仁、客戶、廠商親朋好友一同響應公益，捐出全新的兒童襪子。

活動期間獲得熱烈的迴響，短短兩週就募集到二千八百餘雙種類繁多的襪子，從嬰兒襪、孩童襪、學生襪到各式機能襪等應有盡有，許多同仁更以行動力挺台灣的織襪產業，特地選購彰化社頭MIT品牌的童襪，讓設計和品質均優的台灣襪陪伴孩童們快樂成長。此次活動募集到的襪子將分別捐贈給兒童癌症基金會、花蓮禪光育幼院、台東阿尼色弗兒童之家、屏東伯大尼之家、馬祖家扶中心、蘭嶼的蘭恩文教基金會等十餘個單位，將愛送至台灣各角落。

元富秉持著聯合國SDGs「健康與福祉」的宗旨，透過「愛心捐襪 足見幸福」的募襪活動，希望串聯起員工、客戶、廠商等眾多愛心，以實際的行動關懷社會上的弱勢孩童、支持台灣產業，在年終歲末傳情送暖，讓更多的孩子除了感受到關懷，舒適溫暖地迎接新年。

元富

延伸閱讀

5部聖誕節必看片單，讓電影療癒你疲憊的心

大溪幼兒園聖誕節活動 鄭文燦與幼生動手做木藝　

南投家扶愛心親子餐會 弱勢親子感受耶誕氣氛

聖誕節將至 桃園醫院年底前做四癌篩檢可抽好禮

相關新聞

揭開信功熟肉銷日20年不間斷的祕密！從東京迪士尼到拉麵名店都有它

信功從3人公司發跡，為區隔市場，靠研發推出冷藏肉首銷日本，歷經毀滅性的口蹄疫，隔年轉型加工熟肉外銷，隨著豬肉商機再起，進攻內外銷雙軌並重，重新擦亮招牌。

打卡景點七股鹽山 巨型藝術裝置許願蘑菇今亮相

台南七股鹽山一夕間長出三朵Q萌蘑菇!為了迎接充滿希望與夢想的2021年，七股鹽山以雪地裡的溫馨祝福為概念，突破以往動物造...

元富募集近三千雙童襪 關懷弱勢孩童

新光金控旗下元富證券於聖誕節前夕舉辦「愛心捐襪 足見幸福」禮物募集活動，透過同仁邀請親朋好友、客戶、往來廠商，一人一襪，...

元富募集近三千雙童襪溫暖關懷弱勢孩童

新光金控旗下元富證券於聖誕節前夕舉辦「愛心捐襪 足見幸福」禮物募集活動，透過同仁邀請親朋好友、客戶、往來廠商，一人一襪，...

打炒房風聲鶴唳 永和建案公告每坪調漲2萬元

政府各部會近來接連出手打炒房，但市場普遍認為政策只針對投機客，加上資金充沛，房價不會下跌。近日更傳出有建案發出簡訊，告訴...

預售屋新制110年上路 停車位不分配土地持分

行政院消保處今天表示，配合民法第799條第4項修正，審查完成的「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」部分規定修正草...

今年亞太區商用不動產交易最慘衰退逾六成 台逆勢成長

今年受新冠肺炎(COVID-19)影響，商業活動封鎖，全球經濟受到重挫，連同商用不動產與土地市場也同步衰退；反觀台灣疫情...

鞋王變茶王 蔡其建以茶為核心揮軍頂級餐飲與特色飯店

寶成集團前董事長蔡其建從寶成（9904）退休後不當鞋王，改當茶王。他在苗栗三義籌備全台最大、廣達11公頃的茶文化園區收藏...

九人集資現金搶地！ 水湳生態段土地單價創新高

據最新一期實價登錄揭露，台中水湳經貿園區的生態段90地號約403坪土地，8月時由9位自然人，以總價4.8億買下，換算土地...

「假兩房」推案暴增 專家：畸形產品不好住

市調機構統計，雙北市今年新建案2房型產品占比同步激增，台北市增至35％，新北市增至43％，均增加6個百分點。1房型占比則...

六都租屋調查：桃園好便宜 台南包租公最好賺

好時價分析六都實價登錄住宅租金資料，台北市每坪租金最貴，但同時租金報酬率也最低，桃園市的每坪租金452元最便宜，台南市的...

政經私房話／翁柏宗 靠慢跑重拾健康

ＮＣＣ副主委翁柏宗去年以健康因素為由申請退休，今年五月行政院提名ＮＣＣ新一任委員名單時，驚喜看到翁柏宗，令外界關注他的身...

熱門新聞

被動元件大缺貨 將提前漲價

勞金局炒股案 傳有百億退佣

回馬槍！高嘉瑜再嗆黃天牧「見笑轉生氣」 還有隱情？

半數受雇者年薪不到50萬 中產與極高薪族差距擴大

去年員工年薪中位數揭曉 半數勞工年領不到49.8萬元

NCC調查郭台銘收購TBC資金走向 大豐收購卡關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。