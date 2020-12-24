打卡景點七股鹽山 巨型藝術裝置許願蘑菇今亮相

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
七股鹽山的許願蘑菇巨型藝術裝置今（24）日亮相。照片／台鹽提供
七股鹽山的許願蘑菇巨型藝術裝置今（24）日亮相。照片／台鹽提供

台南七股鹽山一夕間長出三朵Q萌蘑菇!為了迎接充滿希望與夢想的2021年，七股鹽山以雪地裡的溫馨祝福為概念，突破以往動物造型、打造許願蘑菇「Good!菇菇!」今（24）日亮相，再創巨型裝置藝術紀錄，為園區注入濃濃耶誕氛圍！

開幕現場由臺鹽董事長陳啟昱、總經理吳旭慧聯袂邀請台南市長黃偉哲、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處技正兼七股管理站主任王美欣、台江國家公園管理處六孔管理站主任黃光瀛、京麟立體雕塑企業社董事長王松冠老師、地方民意代表等貴賓及七股鹽場場長李俊宏一起為活動揭幕。

現場由杯子蛋糕舞團融合「蘑菇」地景裝置、讓騎著沙灘車的瑪力歐兄弟對抗庫巴魔王拯救公主逗趣全場；七股鹽山現場瞬間彷彿掉進真人版電玩世界，藉由吃蘑菇、打怪獸、變身超級瑪力歐的經典畫面，象徵戰勝疫情、漸入佳境好彩頭！

臺鹽董事長陳啟昱表示，台南的濱海有著特殊的曬鹽歷史和自然生態，民國91年停止曬鹽後，七股鹽山保留珍貴的曬鹽歷史，成為台灣最具代表性的鹽業文化據點!七年前在七股鹽山設置大型裝置藝術，一炮而紅，今年因全球新冠疫情影響，是充滿變數跟動盪的一年，面對嚴峻疫情，台鹽與政府並肩打拼，展現無比的堅韌和勇氣，年底交出非常不錯的成績，今年特別打造「Good!菇菇!」裝置藝術，期望2021萬事「Good! Good! Good! 」，疫情厄運快速遠離「通通Goodbye」！

台南市長黃偉哲致詞時指出，七股鹽山裝置藝術活動是最受國人期待的年度盛事，今年「Good!菇菇!」裝置藝術帶來好兆頭!就像台積電是護國神山，七股鹽山則是「台灣的護鹽神山」!感謝台鹽陳啟昱董事長帶領團隊深耕台南，不僅在鹽水、生技產品都有相當亮麗的成績、也致力於推動觀光，讓台南成為國人旅遊首選!

臺鹽總經理吳旭慧強調，要揮別舊年，為邁向2021獻上無限祝福！而象徵生命力的許願蘑菇，乘載遊客們的希望與夢想，今年七股鹽山成為許願基地，將持續推動臺鹽「全人健康」的使命，溫暖守護台灣這座幸福島嶼！

「許願蘑菇」裝置高6公尺、寬6公尺，是全台最大蘑菇公仔，坐落雪白鹽山，像極居住雪地中的魔幻精靈！七股鹽山邀請民眾攻頂，向小蘑菇許下心願、讓蘑菇城堡看顧大家的願望！園區內特別設置「心願運勢籤筒」抽出新年新運勢、搭配「蘑菇手拿牌」互動拍照趣味十足，預期成為許願必遊、以及網紅造訪的ＩＧ打卡聖地！

另遊客中心更規劃特色餐飲區，販售網紅推薦的台鹽鹽滷咖啡、鹹冰棒和膠原蛋白雪花鹽霜淇淋等，甜進心頭令人難忘！另外許多搭配主題的系列活動，要讓遊客緣定鹽山、擁有「菇菇長長」的幸福感!

裝置藝術 疫情 台鹽

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