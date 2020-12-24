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打炒房風聲鶴唳 永和建案公告每坪調漲2萬元

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
勝開大地。圖／取自創意家行銷官網
勝開大地。圖／取自創意家行銷官網

政府各部會近來接連出手打炒房，但市場普遍認為政策只針對投機客，加上資金充沛，房價不會下跌。近日更傳出有建案發出簡訊，告訴曾經到該案看屋民眾，個案因應市場供需，將於一月一日起，將每坪調漲二萬元，不再以舊制價格出售。

逆勢調漲價格的，是位於永和的「勝開大地」，個案為永和首件公辦都更案，由在地30年勝治機構推出，大陸工程負責營造，基地面積多達3100坪，現已成屋。實價揭露，目前成交價都在六字頭，平均成交價每坪約60萬元，最高達71萬元。

負責銷售的創意家行銷表示，勝開大地共320戶，目前只剩最後18戶，多是高樓層、具景觀戶別。這些戶別先前有一些優惠價格，但隨銷售接近尾聲，業者決定回到原先價格銷售。

創意家行銷表示，勝開大地銷售情況不錯，想買的人不少，不少人看屋後一直未做決定，為提醒先前有看屋的民眾，掌握最後機會，因此發出簡訊通知，讓有心購屋的人，可以在漲價前買到房子。

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