今年亞太區商用不動產交易最慘衰退逾六成 台逆勢成長

今年受新冠肺炎(COVID-19)影響，商業活動封鎖，全球經濟受到重挫，連同商用不動產與土地市場也同步衰退；反觀台灣疫情控制得宜，企業營運穩定，在逆境中持穩，尤其經濟正成長更成為投資台灣最佳保障。高力國際統計今年商用不動產加土地交易額累積達4,190億元，略勝於去年水準，而且對照亞太區主要城市動輒衰退2成起跳，最慘甚至衰退逾6成，台灣今年表現則屬於前段班，實屬不易。

高力國際董事總經理劉學龍分析，今年在疫情重擊之下，台灣還能持穩的主因有四個，首先貨幣寬鬆政策與台商持續回流導致市場游資充沛，貨幣供給率年增率持續上升，自然將資金導入各類投資市場；再來，台灣GDP是全球少數仍呈現正成長的國家，推估成長率約2.5%，甚至高於中國大陸、香港、日本、韓國、新加坡、印度等。

第三點則是壽險業者重返不動產投資市場，今年累積出手總額逾1千億元，更是去年的2.5倍，在看準土地開發增值效益下，重壓台北市精華區土地；最後則是國內外科技大廠持續擴充在台產能，帶動工業地產續熱，今年全年總額逾1,000億元，購地區域尤其集中在桃園、台南與新北市等三都。

高力國際資本市場服務部資深董事黃正忠指出，今年商用不動產買氣主要還是來自對工業不動產(含廠辦、廠房與倉儲物流等)需求的殷切，交易額達837億元，更較去年大幅成長47%；若納入工業用地的396億元，兩者合計高達1,233億元，已經連續兩年突破千億大關，更創統計以來新高。

根據高力國際最新統計，今年商用不動產累積成交總額約1,386億元，相較去年1,409億元，僅微幅衰退1.6%，但仍是史上第二高。除了自用導向的製造業共斥資589億元之外，黃正忠認為需注意的是今年反倒吸引投資型買家重返市場，例如金融保險業就買進432億元，係2011年以來的第三高、而REITs也買進了51億元，合計兩者即貢獻了35%。

資本市場服務部資深董事黃正忠指出，受限於台北市物件稀缺，今年二線城市的買氣也竄起，此波買盤轉往桃園、台南等製造業投資熱絡的區域，他認為此兩區域除了產業擴張所帶來的剛性需求，也吸引投資法人出手尋覓收益型標的。進一步細分今年六都商用不動產的投資總額，雖然仍以台北市507億元為最高，但相較去年則減少逾300億元，今年第二高則是桃園市的約318億元，較去年大幅成長2.2倍；台南市今年成交146億元，更是去年的6.3倍。