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今年亞太區商用不動產交易最慘衰退逾六成 台逆勢成長

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
今年全台前三季大型土地及商用不動產搶進台中住宅及商辦市場買氣「爆棚」，圖為台中市區大樓林立。記者趙容萱／攝影
今年全台前三季大型土地及商用不動產搶進台中住宅及商辦市場買氣「爆棚」，圖為台中市區大樓林立。記者趙容萱／攝影

今年受新冠肺炎(COVID-19)影響，商業活動封鎖，全球經濟受到重挫，連同商用不動產與土地市場也同步衰退；反觀台灣疫情控制得宜，企業營運穩定，在逆境中持穩，尤其經濟正成長更成為投資台灣最佳保障。高力國際統計今年商用不動產加土地交易額累積達4,190億元，略勝於去年水準，而且對照亞太區主要城市動輒衰退2成起跳，最慘甚至衰退逾6成，台灣今年表現則屬於前段班，實屬不易。

高力國際董事總經理劉學龍分析，今年在疫情重擊之下，台灣還能持穩的主因有四個，首先貨幣寬鬆政策與台商持續回流導致市場游資充沛，貨幣供給率年增率持續上升，自然將資金導入各類投資市場；再來，台灣GDP是全球少數仍呈現正成長的國家，推估成長率約2.5%，甚至高於中國大陸、香港、日本、韓國、新加坡、印度等。

第三點則是壽險業者重返不動產投資市場，今年累積出手總額逾1千億元，更是去年的2.5倍，在看準土地開發增值效益下，重壓台北市精華區土地；最後則是國內外科技大廠持續擴充在台產能，帶動工業地產續熱，今年全年總額逾1,000億元，購地區域尤其集中在桃園、台南與新北市等三都。

高力國際資本市場服務部資深董事黃正忠指出，今年商用不動產買氣主要還是來自對工業不動產(含廠辦、廠房與倉儲物流等)需求的殷切，交易額達837億元，更較去年大幅成長47%；若納入工業用地的396億元，兩者合計高達1,233億元，已經連續兩年突破千億大關，更創統計以來新高。

根據高力國際最新統計，今年商用不動產累積成交總額約1,386億元，相較去年1,409億元，僅微幅衰退1.6%，但仍是史上第二高。除了自用導向的製造業共斥資589億元之外，黃正忠認為需注意的是今年反倒吸引投資型買家重返市場，例如金融保險業就買進432億元，係2011年以來的第三高、而REITs也買進了51億元，合計兩者即貢獻了35%。

資本市場服務部資深董事黃正忠指出，受限於台北市物件稀缺，今年二線城市的買氣也竄起，此波買盤轉往桃園、台南等製造業投資熱絡的區域，他認為此兩區域除了產業擴張所帶來的剛性需求，也吸引投資法人出手尋覓收益型標的。進一步細分今年六都商用不動產的投資總額，雖然仍以台北市507億元為最高，但相較去年則減少逾300億元，今年第二高則是桃園市的約318億元，較去年大幅成長2.2倍；台南市今年成交146億元，更是去年的6.3倍。

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