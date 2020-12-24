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從今年新建案房型看房市 業者：並非全面回溫

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

首購族、小家庭仍是購屋主流，從今年北台灣新成屋、預售市場推案發現，房型仍以2、3房為大宗，其中新北、桃園與新竹地方的2、3房比例均逾8成以上，新北市占比更逼近9成。不過，並非購屋的面積變大，而是過去大套房的產品，多半新推案規劃城兩房銷售，又以大台北地區最為盛行。

住展雜誌研發長何世昌表示，新建案房型比例變化與需求面息息相關，今年2、3房占比居高不下，顯示相對低總價的首購、首換市場較為熱絡，房市並非全面回溫。

雙北市今年2房型占比同步激增，台北市由去年的29.4％升至35.1％，增加6.1個百分點；新北市則由去年的37.5％升至43.8％，增加6.3個百分點。值得一提的是，雙北市過去熱門的一房套房產品反而下滑，台北市減少5.7個百分點至13.1％，新北市則減少3.6個百分點至4.8％。

何世昌分析，雙北市1房型比例急降，並非意味著極低總價市場沒人氣，而是產品規劃走向改變了。過去15坪到20坪初頭的產品，通常會規劃為大套房、1房1廳或1+1房，但如今這個區間的坪數卻大量被硬擠成2房，尤以大台北最為盛行。

何世昌表示，這種「假2房、真1房」的迷你房型總價與大套房差不多，卻多出一間房間。迷你房型對於無力負擔正常2房的購屋族來說是個退而求其次的選擇。對於包租公而言出租投報率高，一時蔚為風潮。因而大台北地區才會出現2房型比例上升而1房型下降的特殊現象。

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