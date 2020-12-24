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鞋王變茶王 蔡其建以茶為核心揮軍頂級餐飲與特色飯店

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
前寶成集團董事長蔡其建（左）、蔡明倫（右）父子創藏茶界享有盛名的寶元紀，與欣葉鐘菜攜手，茶品搭配台菜，跨界交融新味覺。記者林俊良／攝影
前寶成集團董事長蔡其建（左）、蔡明倫（右）父子創藏茶界享有盛名的寶元紀，與欣葉鐘菜攜手，茶品搭配台菜，跨界交融新味覺。記者林俊良／攝影

寶成集團前董事長蔡其建從寶成（9904）退休後不當鞋王，改當茶王。他在苗栗三義籌備全台最大、廣達11公頃的茶文化園區收藏普洱茶，並創立「寶元紀」事業跨足觀光餐旅業，找來兒子蔡明倫擔任寶元紀總經理，要以茶為核心，揮軍頂級餐飲與特色飯店發展。

為試水溫，蔡其建與欣葉合作，攜手欣葉鐘菜，舉辦美食與茶藝的迎新饗宴。寶元紀珍藏茶品，將於台北大直欣葉鐘菜限時限量推出。

蔡其建為藏茶界的知名茶人，此次這次與欣葉鐘菜的合作，主要是蔡明倫邀請欣葉執行董事李鴻鈞到台中喝茶，雙方因而結緣。蔡其建說，感謝李鴻鈞，讓我過去幾十年來的收藏，有機會與大家分享。蔡其建此次拿出自家珍藏，包含10年東方美人、福壽山長春茶、2006鐵觀音、2020金達摩生普、2010元紀熟普，還有目前市場上稀有的珍品- 80年代的厚紙8582老生普洱。

李鴻鈞說，跟寶元紀合作是一個很難得的緣分。一日到台中的寶元紀大樓，剛好董事長也在，董事長就請我喝茶。我那天喝了12年的東方美人，金達摩生普，元紀熟普等等，覺得很驚艷。因為過去在茶的領域，比較侷限在台灣茶的部分，這次能夠擴大到不同的茶品項，覺得很有趣，也是一個新的學習。

關於未來的合作是否有更多的延伸? 李鴻鈞說，我們其實也有想到茶湯入菜的部分，可以來進行研發，會開始探索。

蔡其建是國內知名普洱茶收藏家，他珍藏的普洱茶數量之多，號稱「喝五代都喝不完」。此次他拿出自家珍藏中的80年代厚紙8582老生普洱，口感飽滿、茶質渾圓敦厚，廣受藏家的喜愛。這款茶用的茶料是長條大肉的春茶，因此早期的茶餅較大、較厚，直徑約21公分。8582普洱青餅的前身稱為「大葉青餅」，80年代中期的8582大多為厚紙包裝，由1985年開始持續至今都有茶廠生產，目前是中生代普洱茶中的搶手貨。

從80年代至今，厚紙8582普洱青餅已經有30多年，陳化表現非常好，茶色紅豔，梅韻樟香，藥韻初顯，是茶界公認繼紅印普洱茶之後，市場追捧的指標。由於現今市面上十分稀少罕見，一餅357克的厚紙8582茶餅，現在市值已超過新台幣40萬元。

除了與欣葉合作，蔡其建未來還打算開結合茶和精緻餐飲的餐廳，也透露未來在觀光飯店市場的規劃，包括寶元紀在溪頭投資的第1個頂級民宿「溪山行館」將在農曆年後開幕，每房定價在1萬元上下，但數量不多，只有10間房。他並將苗栗三義的茶文化園區分四期規劃，包括金達摩文化藝術園區、酒店式公寓與房間數超過60間的飯店，還將打造自然森林園區，預計在5年內打造國際知名茶莊。

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