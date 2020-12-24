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台糖公益園遊會26日彰化登場 愛心物資捐公益團體

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
台糖油品事業部訂於26日於彰化溪湖糖廠舉辦「寒冬送暖、加油送愛」公益園遊會，將價值60萬元的愛心物資捐贈給公益團體。台糖提供
台糖油品事業部訂於26日於彰化溪湖糖廠舉辦「寒冬送暖、加油送愛」公益園遊會，將價值60萬元的愛心物資捐贈給公益團體。台糖提供

台糖加油站於11月發起為期兩個月的「你加油、我送物資」活動，獲得民眾熱烈迴響，截至目前為止已募集約60萬元愛心物資。台糖油品事業部訂於26日於彰化溪湖糖廠舉辦「寒冬送暖、加油送愛」公益園遊會，除將價值60萬元的愛心物資捐贈給公益團體外，當天還有精彩的表演節目、市集攤位及小孩最喜歡的遊戲城堡氣墊床。

台糖表示，台糖加油站從事公益已有17年，消費者來台糖加油做公益也有7年，26日上場的「寒冬送暖、加油送愛」共有華山、創世、家扶、麻煩小天使、喜樂保育院、美善、伊甸、善牧、勵馨、新扶小羊協會等10個社福團體共襄盛舉，希望民眾在有社交距離或戴好口罩之下逛市集，讓台糖捐60萬的物資加現場義賣所得可以衝破百萬。

台糖指出，園遊會當天將邀請有「后里小鄧麗君」稱號的超級紅人榜選秀歌手翁鈺鈞帶來精彩的演唱，另有安排專業有氧舞蹈、國樂及薩克斯風等表演節目。此外現場還有遊戲城堡氣墊床供小朋友免費暢玩，而且活動當日前200位捐出5張11-12月發票的民眾，還可免費兌換1張50元園遊券。

「台糖加油站不僅是加油站，還能作為民眾行善的公益愛心平台！」台糖強調，台糖油品事業部常年辦理系列公益活動，目前已發行10款「愛心加油卡」，民眾在加油時使用愛心加油卡號就可將累積點數轉換成生活物資，並轉送給慈善機構，協助社福團體照料弱勢族群。

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