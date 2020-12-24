高公局：連假勿疲勞駕駛 耐心行車保平安

明年元旦連假將屆，依據歷年交通事故資料分析，連假期間因交通量大，其事故件數往往增加，且其肇因主要多為未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當所導致，高速公路局提醒，行駛國道切勿疲勞駕駛，也請保持行車安全間距，勿任意變換車道，避免發生事故影響行程。

經統計，近三年元旦連續假期國道平均每日肇事件數分別為：2017年100件、2018年115件、2019年126件（2017、2018年放假三日，2019年放假四日）。上述連假平均每日事故件數，較2019年全年平均每日86件高出約二至五成。

因元旦假期多為返鄉及出遊旅次，車流量大且較為集中，易發生擦撞事故，多屬人為疏失所造成，故行駛壅塞路段時，仍應與前車保持適當距離並依序前進。如欲駛出國道之車輛，應先駛入外側車道及早排隊，切勿強行插入車隊，以維護行車安全。

另相關肇事分析文獻顯示，夜間行車肇事之嚴重程度（致死率及肇事率）均高於日間約二~三倍。有鑑於夜間行車風險較高，高公局提醒參加元旦跨年活動或趕早前往觀看第一道曙光的國道駕駛人，如精神狀況較差，可至各服務區24小時開放之駕駛人休息室充分休息後再出發，切勿疲勞駕駛，並勿超速行駛，宜與前車保持適當安全距離，避免前方緊急狀況時煞車不及。

高公局提醒，連假出門如係自行開車者，請務必養足精神再上路，正確的駕駛行為並遵守交通規則，為「交通安全」的不二法門。另為分散元旦連假尖峰時段車流，假期間實施單一費率（即打七五折，無每日20公里優惠里程）、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再八折及每日0-5時暫停收費。