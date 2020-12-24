台糖油品募60萬元物資「后里小鄧麗君」公益園遊會獻唱

年終送暖！台糖加油站長年投身公益活動，截至目前為止已募集約60萬元愛心物資，台糖將於12月26日於彰化溪湖糖廠舉辦「寒冬送暖、加油送愛」公益園遊會，屆時除將60萬元等值愛心物資捐贈給公益團體外，當天還有「后里小鄧麗君」稱號的超級紅人榜選秀歌手翁鈺鈞帶來精彩的演唱、市集攤位及小孩最喜歡的遊戲城堡氣墊床，歡迎民眾在防疫安全之下一起來園遊會同樂做公益。

台糖表示，台糖加油站從事公益已有17年，消費者來台糖加油做公益也有7年，大家本於助人為快樂之本，越做越有心得，所以26日上場的「寒冬送暖、加油送愛」共有華山、創世、家扶、麻煩小天使、喜樂保育院、美善、伊甸、善牧、勵馨、新扶小羊協會等10個社福團體共襄盛舉，希望民眾在有社交距離或戴好口罩之下，也來逛逛市集，讓台糖捐60萬的物資加現場義賣所得可以衝破百萬。

台糖指出，園遊會當天前200位捐出5張11~12月發票的民眾，還可免費兌換1張50元園遊券。

台糖表示，台糖加油站不僅是加油站，還能作為民眾行善的公益愛心平台，台糖油品事業部常年辦理系列公益活動，目前已發行10款「愛心加油卡」，民眾在加油時使用愛心加油卡號就可將累積點數轉換成生活物資，並轉送給慈善機構，協助社福團體照料弱勢族群。台糖希望藉由公益活動聚集民眾愛心並帶動行善風氣，讓民眾在加油之餘也能照顧社會弱勢，使其在歲末之際感受社會溫暖。