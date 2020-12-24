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六都租屋調查：桃園好便宜 台南包租公最好賺

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
台南。圖／業者提供
台南。圖／業者提供

好時價分析六都實價登錄住宅租金資料，台北市每坪租金最貴，但同時租金報酬率也最低，桃園市的每坪租金452元最便宜，台南市的租金報酬率則最高。

好時價將實價登錄近8萬筆的租金申報資料，透過大量自動估價模型，還原每一筆資料申報當時的合理房價後，計算六都的租金報酬率及其租金單價，租金報酬率以毛收益率計算，未將管理費等相關成本納入。

統計結果，台北市每坪每月租金1,369元最高，比排名第二的新北市786元，高出七成，甚至是桃園市的3倍。

但也因為房價高，租金報酬率僅 2.46%敬陪六都末座。其次為新北市，報酬率2.76%，排名六都倒數第二。

其他四都投報率都在3%以上，台南市租金報酬率以 4%領先六都，同時每坪租金僅477元，在六都中僅高於桃園市。

好時價產品總監丁肇毅分析，台灣的房租成長與房價變化相比，相對穩定，因此房價的高低直接決定了報酬率的高低。

台北市一直是台灣房價最高的縣市，報酬率也最低，近幾年中南部的房價熱潮，使得台中、台南及高雄的租金報酬率一路下滑，過去台南近5%、台中及高雄報酬率也有4%以上，但現在分別只有剩下4%、3.46%及 3.56%。

丁肇毅表示，以投資角度來看，台灣的租屋市場報酬率偏低，甚至低於ETF等投資產品，但是過去房價上漲的光芒，蓋掉了對租金報酬率的要求，使得多數投資人只在意房價的變化，不想維護好房屋品質以提高租金水準。這造成租屋市場的品質良莠不齊，讓正常的投資行為，變調為傷害市場的投機行為。

資料來源／好時價
資料來源／好時價

租金 房價

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