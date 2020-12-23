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台南新光三越中山店4度蟬聯地王 每坪約108.4萬元

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市新光三越中山店4度蟬聯地王。圖／台南市地政局提供
台南市新光三越中山店4度蟬聯地王。圖／台南市地政局提供

台南市110年公告土地現值經地價評議委員會評定通過，全市平均上調2.52%，此次調幅超過2%以上有11個行政區，並由中西區新光三越中山店4度蟬聯地王，每坪約為108.4萬元，而全市最低土地則位於北門區蘆竹溝北面潮間帶，與去年相同，每坪約為106元，全市調整結果將在明年1月1日公告。

台南市長黃偉哲表示，南科擴充帶動就業效應，沙崙綠能科學城逐步成形，以及文化首都帶動觀光旅遊發展，台南已成為南方宜居城市的代表，內政部的住宅價格指數顯示，台南市的住宅價格漲幅為六都第一，其中市地重劃或區段徵收等整體開發地區不動產成交價上漲顯著，這次的公告現值調整須反應各開發區環境改善效果。至於一般地區，僅微幅變動，最重要的是「公告土地現值」是土地移轉及設定典權時課徵土地增值稅的依據，調整與民眾的地價稅負擔無關。

地政局指出，此次調幅超過2%以上有11個行政區，包括原市區東區、中西區、永康區、安平區、安南區、北區，位於南科周邊的麻豆區、善化區、安定區、新市區，以及沙崙科學城所在的歸仁區，而龍崎及南化區則持平。

市府統計，去年9月到今年8月的地價調查期間，買賣交易3萬3616件，較去年同時期3萬2268件增加1348件，增幅 4.18%，在低利率資金充沛的大環境下，受到南科產業的磁吸效應，以及各項重大建設及開發區陸續辦理，不動產交易量持續增加。

此次公告現值調整反映市價變動，其中新光三越中山店已第4度蟬聯地王，公告土地現值調升3.47%，調整後為每平方公尺32萬8千元（每坪約為108.4萬元），而全市最低土地則位於北門區蘆竹溝北面潮間帶，與去年相同為每平方公尺32元（每坪約為106元）。

地政局長陳淑美表示，全市平均調幅雖是2.52％，但扣除開發區的漲幅後，全市一般土地平均調幅為1.54％，舉例來說，本次漲幅前三大為東區6.22％、中西區4.38%及永康區4.01%，其中東區主要是平實營區重劃區調33%及南台南區段徵收區52%，永康的鹽行國中區段徵收區及物流轉運專區也分別調116%及73%，而中西區則是運河星鑽地區調163%，所以扣除整體開發區的漲幅後，東區、中西區、及永康區一般地區調幅為1.86%、1.38%及2.07%，而麻豆區雖然以3.26%排名第4，但實際上是麻豆工業區市地重劃區調漲26%所致。

陳淑美說，整體而言，這次調整是一般地區微漲，對於公共設施建設完成的整體開發地區漲幅較大，反映公共建設完善、環境改善帶來地方繁榮的效應，兼顧民眾負擔，也維持賦稅公平。

開發區 區段徵收

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