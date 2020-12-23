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華航升級三項外勤人員防疫管理 違規者最重解僱

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
中華航空示意圖。聯合報系資料照
中華航空示意圖。聯合報系資料照

華航今（23）日強調，遵守中央疫情指揮中心之規定，持續落實機組員執勤的防疫管理措施，將主動升級三項防疫管理，首先原已經成立的關懷專屬團隊，再增加更多同仁，打電話關懷居家管理的同仁健康；其次，未來在勤務上不依規定使用防護裝備包括口罩等將行政處份，外站的人員也要更嚴格落實防疫，如有違規會處停飛。

華航今天指出，遵守中央疫情指揮中心之規定，持續落實機組員執勤的防疫管理措施，包括量測體溫，配戴口罩、手套、隔離衣、護目鏡等防護裝備；在外站期間安排機場專用通道快速出入關、專用車輛接送、旅館加強清潔消毒，提供溫度計、抗菌防護噴液等組員防疫暖心包。

強化住房管理，機組員不得外出，安排房間內用餐，服務人員送餐至門口確保無接觸；鼓勵全員安全報告，做到防疫無漏洞。本公司還特別建立組員健康自主管理系統及設置防疫專線，提供組員防疫諮詢；另外要求地勤代理商等第一線作業單位，進入航機必須配戴口罩及必要防護裝備，以確保機組員安全。

為強化管理，華航將擴大關懷機組員的監管機制，提醒機組員勤洗手、使用酒精消毒；嚴格要求執勤全程戴口罩，違者將依員工獎懲規定從重議處；對於違反防疫規定情節重大者，將處以停職、甚至解僱。務必做到全方位保障機組人員安全，嚴格落實防疫。

口罩 華航

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