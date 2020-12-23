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桃園水資中心二期擴廠啟用 降低產業缺水風險

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

內政部徐國勇今（23）日在桃園市長鄭文燦邀請下，參加「桃園北區水資源回收中心二期擴廠」啟用典禮，徐國勇表示，這次擴廠工程，使每日生活汙水處理量增加至10萬噸，可產出4萬噸放流水，將提供鄰近工業使用，降低產業缺水風險，未來中央與地方會持續推動下水道建設，帶給國人更優質的生活環境。

徐國勇表示，內政部迄今年已累計編列補助桃園市汙水下水道建設預算約94億元，在桃園市長鄭文燦大力推動汙水系統建設的決心下，桃園用戶接管普及率從2014年底僅3.79%，到今年9月底已達16.03%，六年成長逾四倍。

內政部指出，桃園汙水下水道系統採促參（BOT）方式引進民間資金技術，以最快的方式推動汙水下水道建設，桃園市政府在2012年10月已與廠商完成簽約，計畫特許期35年，預計興建19年完成全部管線285公里佈設、25萬戶用戶接管，提升桃園市用戶接管普及率約49.54%，每日汙水處理量提升至20萬噸，產出11.2萬噸再生水。

內政部表示，這次工程設計採用薄膜+BioNET高效率汙水處理技術，讓水質淨化再升級，配合政府目前推動水資源再利用的政策，後續已規劃將處理後的放流水，提供鄰近觀音工業區、桃園煉油廠及桃園航空城工業使用，有效改善桃園地區環境衛生及提升南崁溪水體水質，並兼顧經濟發展需求。

徐國勇強調，汙水下水道建設攸關民眾居住環境，是國際永續發展的重要指標，未來中央及市府團隊將持續協力合作，加速汙水下水道興建，並持續推動放流水回收再利用工作，營造桃園市成為環境永續城市。

徐國勇 內政部

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