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大陸需求復甦 德淵估明年營運超越疫情發生前

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

受惠防疫產業用的熱熔膠需求成長，外加下半年大陸經濟復甦強勁，熱熔膠廠德淵（4720）今年前三季獲利比去年同期逆勢成長18.5%，不過第4季將面臨原料成本上漲及新台幣升值壓力。公司展望明年營收、獲利要超越2019年疫情發生前。

德淵今天舉行法說會，公司表示，今年上半年受到疫情影響，公司營收較去年同期衰退12%，但下半年因大陸地區需求強勁，加上防疫產業用的熱熔膠市場成長，公司下半年急起直追，累計今年前11月營收28.29億元，年減幅度已縮小到4%。獲利方面，前三季獲利更比去年同期成長18.5%，換算每股純益0.48元。

展望第4季，因面臨主要原料EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）價格大漲，造成成本增加；外包台幣升值，以及防疫口罩急單帶動熔噴過濾材料需求回穩等三大利空夾擊，獲利承壓。

不過展望明年，德淵樂觀隨著新冠疫苗開發傳出好消息，各國開始陸續接種，推估2021年國際市場將逐漸恢復經濟活動，德淵明年營收、獲利皆可望超越2019年，重回疫情發生前的水準。

另外德淵明年有多項資本支出計畫將落實，包括江蘇大豐廠新增熱熔膠產線，可滿足明年下半年大陸旺季需求；另配合台灣政府境外資金匯回專法，投入更新桃園廠熱熔膠的產線，預計新產線的產能、效率、品質均大幅提升，有利公司生產成本進一步降低。

在轉投資方面，德淵2017年投資上海創治公司，切入高階過濾材料產業，獲得多家歐系、英系及日系家電廠商採用，導入空氣清淨機及吸塵器等產品，連帶德淵的熱熔膠及過濾材料，也打進這些知名家電品牌供應鏈。

尤其今年新冠疫情肆虐全球，德淵的過濾材料在N99、N100等級的高階防疫醫療口罩濾材，訂單源源不斷，到明年農曆年前生產線仍是滿載狀態。日前與歐洲客戶協同開發新功能性過濾材料，應用在家用空氣清淨機上，同時具備過濾病毒與抗菌功能，已完成驗證並上市銷售，可望為公司挹注額外的營運動能。

疫情 營收

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