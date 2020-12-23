西區辦公大樓新高價 「皇翔中山」每坪114.9萬元賣出
據台北市最新實價揭露資訊顯示，此次揭露成交最高價是捷運中山站的聯開辦公大樓「皇翔中山」，10樓與11樓成交10.6億元，換算每坪成交114.9萬元，成交行情創下北市西區辦公大樓新高價，北市除了傳統的辦公商圈需求暢旺外，捷運聯開的辦公大樓也成為市場租售的新亮點。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，軌道經濟呈現「住、商」皆旺的市場趨勢，除了聯開宅受到消費者青睞，捷運聯開的商用大樓近年也快速崛起，例如國泰置地廣場、潤泰松山與南港車站大樓、聯邦佳佳大樓等，屬於辦公搭配零售商場的複合式規劃，因為交通便利加上大樓新穎吸引許多企業進駐，聯開辦公大樓的需求穩定也反應在租金與售價上。
此次揭露的捷運中山站聯開案「皇翔中山」，今年8月10樓與11樓成交10.6億元，換算每坪114.9萬元，已經創下西區的辦公大樓新高價，成交單價和傳統辦公敦南商圈相比並不遜色。
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