KKday與台灣虎航簽合作備忘錄 搶攻冬季國旅商機

看好2021年國旅市場持續爆發，並為未來海內外旅遊蓄積能量，KKday與台灣虎航於今（23）日簽訂合作備忘錄，深化策略結盟關係，首波鎖定冬季國旅商機，雙方攜手推出『北台灣人氣溫泉泡到飽套票』，精選五大優質溫泉飯店，更同步加贈每人『日本不限航點來回機票一張』，號召民眾預約未來之旅。

KKday不僅持續深化台灣與亞洲各國的境內市場，更努力挖掘台灣觀光旅遊的多元面貌，積極促成各產業跨界結盟機會，為疫後出入境旅遊累積能量。台灣虎航則是我國第一且唯一的低成本航空公司，成立至今航網佈局遍布亞洲各地，行銷操作多元彈性且具有話題，每每推出總是令人感到驚奇且有趣。

雖受到疫情的影響，KKday與台灣虎航仍於今年中攜手推出空中米其林微旅行、航空體驗營等創意活動，大獲民眾好評。雙方亦於今日正式簽訂合作備忘錄，展望新年，KKday與台灣虎航將延續合作默契，共同開發潛力商品與多元客群，推出更具創意且貼近消費者旅遊渴求的體驗行程。

除了簽訂合作備忘錄，KKday與台灣虎航也針對冬季國旅推出『北台灣人氣溫泉泡到飽套票』，為雙方正式策略結盟後的合作打響第一炮。今年雖然因為疫情的關係，喜歡赴日旅遊的台灣民眾暫時無法造訪當地溫泉名勝，但偽出國熱潮持續，進而推升溫泉話題熱度，「泡湯」更在本月拿下KKday站內關鍵字搜索冠軍。

這次『KKday X 台灣虎航 北台灣人氣溫泉泡到飽套票』一次集齊北台灣五大溫泉飯店，包括北投打卡熱點「大地酒店」、頗負盛名的「北投春天酒店」，深入山林秘境的「陽明山天籟渡假酒店」，以及溫泉控最愛的泡湯重鎮礁溪，KKday 也在此網羅超夯五星級「礁溪寒沐酒店」，以及頗受親子家庭喜愛的萬年源頭湯「兆品酒店礁溪」，五家精選飯店無論是溫泉水質或泡湯氛圍都與日本各地名湯相似，讓民眾在台灣也能朝聖絕美溫泉鄉。

為了滿足台灣民眾對於赴日旅遊的思念與期盼，即日起購買本套票，KKday與台灣虎航將大方加贈台灣虎航日本不限航點來回機票一張，消費者可自由任選北海道、關東、九州等人氣旅遊目的地，提前預定下一趟日本泡湯之旅。待台日雙方開放邊境，KKday就會提供消費者邊境開放後，一年內可旅行的免費來回機票兌換序號。本次台灣泡湯X日本機票組合商品原價超過萬元，現在只要優惠價7,888元，非常超值，由KKday獨家限量開賣，售完為止。

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