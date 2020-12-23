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不敵疫情衝擊 阿原肥皂西門町直營店宣布結束營業

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

疫情衝擊下，經營6年的阿原肥皂西門町直營店，傳出將在27日結束營業，阿原肥皂創辦人江榮原則在臉書PO文證實了這項消息。

江榮原指出，結束西門町直營店新冠肺炎當然是主因，但西門町本來是有機會度過疫情的，無奈過去一年房東35萬20坪的月租就是不讓，還一度要「如約調漲」，只是等房東回神想說要調降房租，他們的新計畫也已展開，所以就落幕，快樂關燈！不怨。

江榮原表示，比起很多行業都倒閉了，阿原還在，活著，非常感恩。江榮原也感謝其他租點和賣場降抽與降租的物業主，他特別指出在機場的房東新東陽不但降租、減租，在看不見盡頭的疫時，甚至都提出免租、暫停營業的計畫。永康街、淡水、高雄的直營店，房東也是早早就每三個月一期，以二位數字百分比的有感減租在幫助商圈店家。

江榮原的PO文最後則以「醉臥沙場君莫笑，古來征戰幾人回」作為結語，要大家一起為關店加油，為新未來加油。

房東 疫情 東陽

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