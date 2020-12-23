英國線空運價狂飆！每公斤加收台幣1600元

英國傳出新冠病毒株出現變種，全球都提升防疫警戒，在台灣兩大航空公司宣布載客貨機不進英國後，英國線航空運價狂飆！今天傳出英國盧森堡航空公司（Cargolux）也是歐洲最大的全貨運航空公司，一早已經發文給台灣貨攬業者，告知台灣出發到英國的貨，每公斤加收台幣1600元，原來歐洲線每公斤約在300台幣，現在是300再加1600元。但貨攬業今天早上也很無奈的表示，這個價格是有行無市，除非是緊急救命物資，現在不會有廠商還趕著送貨去英國。

貨攬業者今天也很無奈表示，早上一直在客戶的各種問題，全球都擔心變種病毒的傳染力更強已有約50個國家，包括義大利、德國、印度等宣布暫停英國航班入境，現在最嚴重，法國往英國陸運一度封鎖，雖然根據外電報導，英、法兩國政府已同意從23日上午重新開放邊境，卡車司機要過海關回到法國，必須提供新的冠狀病毒測試，而在72小時內呈陰性，現在英國-法國的公路，出現停車潮，東南部肯特郡的曼斯頓機場，已採取措施，讓等待的卡車停在跑道等待。

就目前了解英國當地的情況，根本找不到安全的路徑把貨送到客戶手上，在轉運的過程中都有可能卡關，所以今天一早，所有的貨攬都不敢收到英國的貨，目前都在觀察全球物流變化，也還是不斷在替客戶找運送之路，但業者也不諱言的表示，英國多數的物資都是進口，這種情況不會持續太久，只是開放後，恐怕又是另一種價格跟物流的災難。