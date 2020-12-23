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台塑生醫布局新能源市場 大功率鋰鐵儲能貨櫃上線

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

台塑生醫經過12年的努力，不僅成為台灣不斷電UPS系統鋰鐵電池組主要供應廠商，應用範圍遍及電子、光電、 通信、石化與醫療產業，並於2020年11月成功推動台灣電網用大功率（1.5MW）鋰鐵電池儲能貨櫃上線運作，這將是台塑（1301）企業繼石化、塑膠、紡纖、電子、生技醫療產業發展外，另一個重要的里程碑。

台塑生醫2008年推動台塑企業跨入新能源發展，除成立台塑鋰鐵科技，生產鋰鐵電池最關鍵的鋰鐵材料外，亦推動台塑生醫建立鋰鐵電池技術，全力規劃新能源市場佈局。在政府公佈的「六大核心戰略產業」及「五加二產業」中，均將綠能、新能源列於其中，足見政府對推動綠能環保的重視，於此重要能源發展轉型的時刻，台塑生醫當然不會缺席。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，台塑企業在推動各類產業發展的同時，非常重視節能減碳與循環經濟的落實執行，早在10多年前即已著手進行各類次世代新能源的發展研究。近期，透過台塑生醫推動各類工業用、家用鋰鐵電池佈局，將可進一步整合企業資源， 加速新能源領域發展，為環保節能盡一份心力。

為能加速新能源領域發展，台塑生醫由專精電池模組設計與電池管理系統（Battery Management System／BMS）技術的博士洪平松與博士舒英豪領軍，結合明志科大綠能中心豐富研究資源，透過獨有專利、大功率充放電用BMS與主從式標準化模組技術，將兼具安全、大功率充放電及壽命長等優點的鋰鐵電池導入UPS不斷電系統，成功取代鉛酸電池，並成功開發鋰鐵儲能貨櫃系統，與工研院、大同合作，於今年11月順利於政府前瞻計劃中的大型儲能系統-「彰濱儲能示範案場」上線運作，這將是台塑生醫跨足新能源領域重要的發展歷程。

副總經理劉慧啟進一步表示，爭取在台灣「新能源」與「生技醫療」這二個最有機會成為兆元產業的範疇扮演關鍵角色，其中，鋰鐵電池因為安全、壽命長、性價比高，近期除有越來越多的電動車使用鋰鐵電池外，其亦已成為 後石油、後鉛酸電池時代最重要的能源儲存選項，不僅適合尖離峰用電儲存、電力調配使用，亦是台灣用電大戶儲能與各類UPS不斷電系統最佳的選擇。

後續將加速各項新能源領域的技術深化研究與國際化發展佈局，除了爭取在台灣「新能源」與「生技醫療」這二個最有機會成為兆元產業的範疇扮演關鍵角色之外，亦希望能為循環經濟、綠能減碳，善盡一己之力！

電池模組 台塑 綠能

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