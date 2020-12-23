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雲品看好四大宴會市場趨勢 明年目標搶下600場婚宴

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
雲品推出宴會贈送行動酒吧方案，供應大人系調酒與美味飲品，從手搖感的果汁氣泡水等。圖／業者提供
雲品推出宴會贈送行動酒吧方案，供應大人系調酒與美味飲品，從手搖感的果汁氣泡水等。圖／業者提供

雲品（2748）旗下宴會平台君品Collection與新娘物語旗下婚禮企劃事業「成家婚禮顧問公司」攜手創立線上婚禮精品百貨「Go Wedding」，嚴選了婚禮產業鏈14大類，共有200家業者加入此線上百貨平台，未來更推出線上喜餅展、線上婚紗展等，搶攻後疫情時代的宴會商機，預告2021年四大宴會市場趨勢，強推個製化方案，目標搶下600場婚宴。

今年的婚宴市場因為疫情的關係幾乎都延期到年底，雲品表示尤其以10月與12月辦理的最為密集，更有許多新人已經洽詢至2022年的場地與桌次，在疫情不確定性下，雲品根據這三年來服務過的1,800對全包式宴會專案的新人消費行為與需求，觀察出2021年後疫情時代的宴會市場將有四大趨勢包括首先婚禮產業走向數位化，第二飯店角色從主導變助導、第三產業結盟的擴大化、第四宴會場地風格分類化。

雲品分析2021年將有四大宴會趨勢，順應該趨勢推出了2021年新婚宴專案「婚禮職人94狂」，最多有高達291天的適用日期，更以職人般的精神與個製化為主題，嚴選出新婚五大好禮，送出總計市價20萬的婚禮精品作為訂席贈禮，其中包括了GIA認證的婚戒、專業婚禮攝影、量身定製西服以及婚禮布置與迎賓酒會等，可依照新人需求量身訂做的個製化婚禮服務，專案售價自13,990元+10%起，最低桌數自20桌起，預估將能刺激600場以上的婚宴銷售。

因為疫情關係，許多實體通路逐漸進行數位轉型，預定婚宴席次也逐步電商化，繼擴大場地媒合觸角，與場地平台pickone合作後，君品Collection與新娘物語旗下婚禮企劃事業「成家婚禮顧問公司」攜手創立線上婚禮精品百貨「Go Wedding」第一項趨勢為婚禮產業走向數位化，傳統上的婚禮相關產業採以門市服務、面對面直接銷售為主要方式，以每年12萬到13萬對新人結婚的均值來估計，婚禮相關產業平均年營業額大約為1,200億元，但因為新冠肺炎疫情的影響，整體婚禮產業營收初估損失至少二成。

業者們開始以OMO（Online-Merge-Offline，虛實融合）的方式緩解疫情所帶來的衝擊，將自家產品或服務開始在線上平台進行曝光，結合了線上展出、線下服務的方式，未來更可以推出線上喜餅展、線上蜜月展、線上婚紗展等，打造更彈性的展覽體驗與規模。甫成立的線上婚禮精品百貨平台於明年1月中將辦理線上喜餅展，凡在線上參觀該展並留下收件資訊，當周就有機會收到宅配到府的試吃喜餅，搶攻後疫情時期的宴會商機，更翻轉了傳統宴會產業鏈的營運型態。

君品酒店推出每桌17990起的職人婚宴94狂專案，將送出20萬元新婚贈禮。圖／業者提供
君品酒店推出每桌17990起的職人婚宴94狂專案，將送出20萬元新婚贈禮。圖／業者提供
婚宴電商化時代來臨，君品Collection推出婚禮精品百貨「Go Wedding」。圖／業者提供
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婚禮 疫情 雲品

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