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台塑採台達資料中心解決方案 每年可減少30％用電量

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

全球電源管理解決方案領導廠商台達今日（23）宣布協助台塑（1301）集團規畫、設計與建置全新高效節能的集團資料中心。台塑集團總部的資料中心座落於新北市，具備750 kW的電力容量，總占地約300坪，是台塑集團全球IT資訊中心的骨幹。台達透過其模組化資料中心解決方案和優異的系統整合能力，協助台塑集團打造PUE（Power Usage Effectiveness，電力使用效率）值低於1.5的高效節能資料中心，每年預估可減少高達30％的用電量。

台塑企業管理中心常務委員暨台塑生醫董事長王瑞瑜表示，這個全新的資料中心是台塑集團海外分部所有IT基礎架構的支柱，因此，資料中心的可靠度，未來擴展的靈活性以及能源效率管理是我們首要的要求。台達團隊的專業知識及過去建置許多高效節能兼具彈性靈活資料中心的業界經驗，是我們在決策過程中選擇台達為合作夥伴的決定性因素。透過台達量身定制的一站式服務包括資料中心的規畫、設計和建置，並結合台塑生醫所生產環保、安全、循環壽命長的鋰鐵電池系統，我們現在擁有一個PUE值低於1.5，環保節能的綠色資料中心。

台達資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安表示，此次與石化業龍頭台塑集團合作，對於台達團隊是非常好的經驗。在這次建置中，我們的方案包含：高效率電源系統、精密空調以及資料中心管理系統DCIM。藉由DCIM，可有效管理資料中心的設備及監控PUE值，達到資料中心最佳的電力效率。台達除了本身的企業資料中心擁有LEED V4 ID+C白金級認證，為全球首座白金級綠色資料中心外，我們的解決方案也已經在全球幫助許多知名企業成功打造綠色資料中心。

台達提供的資料中心解決方案協助此綠色資料中心達成PUE值低於1.5，與舊的資料中心相比每年預估可減少高達30％的用電量。此方案採用N+1設計架構供電，包括提供NT 120 kVA 不斷電系統（UPS），即使在100％不平衡負載條件下，亦可持續為企業提供嚴密保護並節省營運成本。此外，搭配台達43kW的機櫃式冰水型精密空調，打造冷通道封閉系統。台達EMS產品可以監控機櫃設備的溫濕度等綜合性的信息，搭配資料中心管理系統DCIM，可提供管理者不同層面的關鍵資訊。機房管理者可透過檢視資料中心關鍵資訊，提升資料中心的效率以及生命週期。

台塑集團成立於1958年並且是全球最大的石化業領導企業之一。除了石化加工的事業也涉足其他的產業包含電子、製造、生技、汽電、紡織等事業。而台塑生醫則是台塑集團旗下發展生技、新能源最主要的公司，其所專研生產的高性能鋰鐵電池模組，廣泛被使用於全世界各類UPS、直流充電機與工業用儲能系統。

台塑集團

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