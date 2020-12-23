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IBIDEN失火 台廠ABF三雄迎轉單商機

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
日本最大IC載板供應商IBIDEN 挹斐電，位在岐阜縣大垣市青柳工廠昨日半夜發生火災。IBIDEN官網
日本最大IC載板供應商IBIDEN 挹斐電，位在岐阜縣大垣市青柳工廠昨日半夜發生火災。IBIDEN官網

日本最大IC載板供應商IBIDEN 挹斐電，位在岐阜縣大垣市青柳工廠昨日半夜發生火災，據日本媒體報導，共燒毀了6個倉庫和1個鋼架倉庫，所幸沒有人受傷。市場認為台廠ABF三雄欣興、南電、景碩為受惠指標。

不過也有產業界人士表示，IBIDEN此失火的工廠主要生產傳統的硬板，這一部分市場競爭者多，台廠是否能獲得轉單商機仍待觀察。

觀察全球IC載板廠商，法人指出前十大載板廠市占率高達八成以上，日本挹斐電（Ibiden）占比約 11%，南韓三星電機（SEMCO ）占比約10%，台廠欣興占比約15%，南電和景碩占比各約9%，日本Shinko占比約8%，南韓Simmtech占比約 7%。

觀察台灣三大IC載板廠產品比重，法人指出ABF載板占南電業績比重約40%至45%、BT載板占比約25%-30%；景碩ABF占比約25%-30%、BT占比約45%-50%；欣興ABF占比約20%-25%、BT占比約 20%-25%。

欣興為市場龍頭，但實際產值略遜於Ibiden。統計2019年的全球印刷電路板業營收，欣興居全球第二，載板及HDI板均為世界第二。

欣興 日本 景碩

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