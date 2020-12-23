台塑生醫布局新能源 大功率鋰鐵儲能貨櫃上線

台塑生醫布局新能源，今（23）日宣布成功開發出鋰鐵儲能貨櫃系統，並與工研院、大同公司合作，11月已順利導入政府前瞻計劃中的大型儲能系統「彰濱儲能示範案場」，上線運作，為台塑生醫跨足新能源領域再寫下重要的里程碑。

在台塑集團管理中心常務委員暨台塑生醫董事長的王瑞瑜率領下，從2008年就開始推動台塑集團跨入新能源領域發展，除成立台塑鋰鐵科技公司，生產鋰鐵電池最關鍵的鋰鐵材料外；也推動台塑生醫建立鋰鐵電池技術，全力規劃新能源市場佈局。

經過12年努力，台塑生醫不僅成為台灣不斷電UPS系統鋰鐵電池組主要供應廠商，應用範圍遍及電子、光電、通信、石化與醫療產業，並於今年11月成功推動台灣電網用大功率（1.5MW）鋰鐵電池儲能貨櫃上線運作。

王瑞瑜表示，台塑集團在推動各類產業發展的同時，非常重視節能減碳與循環經濟的落實執行，早在10多年前就著手進行各類次世代新能源的發展研究。近期透過台塑生醫推動各類工業用、家用鋰鐵電池布局，將可進一步整合企業資源，加速新能源領域發展，為環保節能盡一份心力。

台塑生醫找來專精電池模組設計與電池管理系統（BMS）技術的洪平松和舒英豪領軍，結合明志科大綠能中心的豐富研究資源，透過獨有專利、大功率充放電用BMS與主從式標準化模組技術，將兼具安全、大功率充放電及壽命長等優點的鋰鐵電池導入UPS不斷電系統，成功取代鉛酸電池。而全新開發出的鋰鐵儲能貨櫃系統，與工研院、大同公司合作，於今年11月順利導入政府前瞻計劃中的大型儲能系統「彰濱儲能示範案場」，上線運作。

台塑生醫副總劉慧啟表示，鋰鐵電池因為安全、壽命長、性價比高，近期除有愈來愈多的電動車使用鋰鐵電池外，亦成為後石油、後鉛酸電池時代最重要的能源儲存選項，不僅適合尖離峰用電儲存、電力調配使用，也是台灣用電大戶儲能與各類UPS不斷電系統的最佳選擇。

近期政府公布的「六大核心戰略產業」及「五加二產業」中，均將綠能、新能源列於其中，足見政府對推動綠能環保的重視，於此重要能源轉型的時刻，台塑生醫當然不會缺席，後續將加速各項新能源領域的技術深化研究與國際化發展布局。