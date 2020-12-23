天母新建案「鐫月」銷售進入倒數 主打國際級設計

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導
針對天母人量身打造國際版的輕豪宅「鐫月」。圖/業者提供
針對天母人量身打造國際版的輕豪宅「鐫月」。圖/業者提供

央行日前打房針對投資族群出手，但台北市房價基期高，除了市中心蛋黃區有不少換屋族外，有「天龍國」之稱的天母也反應強勁的換屋需求，今年下半年推出的天母預售案「鐫月」，規劃中大坪數瞄準換屋族，吸引在地客出手購屋，顯示北市近年精華地段以及高價區住宅區，預售新案都有強勁剛性需求支撐。

大陸建設推出的「鐫月」自7月開賣以來，已進入倒數銷售階段，負責代銷的慕樺廣告總經理黃毓妙表示，「鐫月」每坪開價平均135萬元，總銷約30億元，坪數規劃43~69坪的中大坪數，吸引天母在地的換屋族，或是與天母有淵源的客戶。

黃毓妙表示，央行本月上旬宣布祭出四大打炒房措施之後，「鐫月」還是有持續成交影響有限，主要是目前「鐫月」的客戶都是換屋族群，買房是自用或著長期持有的緣故，具有強勁的剛性需求支撐。

住展雜誌研發長何世昌分析，這類中、大坪數的房子，多半單價與總價都比較高，隨便即就超過央行總價7000萬以上豪宅限貸管制門檻，而過去幾年來央行並未放寬豪宅限貸令，管制一直存在，所以央行新的選擇性信用管制，對這類換屋型產品影響較小。

至於「鐫月」吸引天母人的特色，大陸建設協理沈大豪表示，大陸建設第一次在天母推案，就針對天母人量身打造國際版的輕豪宅，特別邀請獲獎無數的建築團隊「Neri&Hu」如恩設計研究室來執掌全案設計，從建築外觀到內部門廳、庭園景觀、夜間燈光、玄關梯廳等都是極具現代設計語彙的國際觀點。

沈大豪指出，由於「Neri＆Hu」擅長「融合在地文化與國際精神」，在設計語言、材料、主題和空間上，同時呈現東方元素與西方設計，創造一種既懷舊又充滿未來感的建築視覺語言，非常契合天母人重視人文美感的國際氣息。

此外，雙層挑高的拱型門廳，搭配灰色系水磨石面一路延伸到信箱區、電梯間、沙發區。二樓則規劃小型閱讀室，可俯瞰一樓大廳，同樣使用拱形設計作為主視覺。

而「鐫月」的69、51、43坪房型，剛剛好的坪數也呼應了現代家庭成員的減少，可將大量空間留作公共使用，如開放式廚房、大型中島區，適切剛好的空間格局規劃，讓生活品質更優化。

在結構安全上，「鐫月」則以高標準的SRC結構搭配住友制震器，提升建築的穩固與舒適度，更特別針對天母的地質特性，在地底下埋入200多支改良樁提昇地質安全性。沈大豪認為，「鐫月」無論從外觀設計到建材選用都是一時之選，因此對於天母換屋族群而言，不僅解決生活通點，換屋後也能享受生活中的品味。

大陸建設第一次在天母推案「鐫月」。圖/業者提供
大陸建設第一次在天母推案「鐫月」。圖/業者提供
大陸建設邀請獲獎無數的建築團隊「Neri&Hu」如恩設計研究室，來執掌全案設計。圖/業者提供
大陸建設邀請獲獎無數的建築團隊「Neri&Hu」如恩設計研究室，來執掌全案設計。圖/業者提供

央行 豪宅

延伸閱讀

桂綸鎂眼眶泛淚「牛郎店」慶生 嗨喊「每天點檯1人」

染疫機師天母趴趴走 大葉高島屋跟進閉店大消毒

天母遠百提早打烊 民眾誤以為大明星來訪

紐籍染疫機師趴趴走室內消毒慢？黃珊珊：北市是聽命行事

相關新聞

活絡證券市場論壇／郭佳君：建立風控機制

金融監督管理委員會證券期貨局副局長郭佳君指出，金管會向來鼓勵證券商創新商品與國際接軌，也積極協助券商推出新商品時與財政部...

活絡證券市場論壇／陳德鄉：啟動分級管理

證券櫃檯買賣中心主任祕書陳德鄉指出，證券商發行結構型商品掛牌交易可增加國內商品多樣性，但可以依商品及投資人屬性進行分級，...

活絡證券市場論壇／羅贊興：評估發行效益

臺灣證券交易所副總經理羅贊興指出，證券商發行結構型新商品，可從發行面的法規、交易面的活絡與市場面的投資人保護進行評估能否...

活絡證券市場論壇／吳仁傑：借鏡國外經驗

券商公會新金融商品委員會召集人吳仁傑指出，為滿足國人投資需求，實現進口替代、增加就業，建議參考國外交易所發展趨勢，開放理...

活絡證券市場論壇／瞿玉娟：活絡金融市場

元富證券副總經理瞿玉娟表示，結構性商品掛牌有價證券化，能夠讓結構型商品交易便利性提升，並在價格上更具有透明性，嘉惠金融市...

活絡證券市場論壇／周冠男：建構合理稅制

政治大學財務管理系教授周冠男指出，金融商品的多元化有利金融市場的發展，宜建構合理稅制環境，鼓勵券商自製、提供多元化金融商...

活絡證券市場論壇／開放結構商品掛牌 壯大市場

經濟日報與券商公會共同舉辦「活絡證券市場論壇─券商大自營 理財新紀元」，與會產官學專家一致樂見，在稅負合理、風險控管得宜...

長榮：機師若違規將免職

長榮航空紐籍機師讓本土253天無確診紀錄被打破，把疫情帶入台灣並感染台灣一位女性。長榮航昨（22）日表示，若該機師確有違...

金城機廠 將啟動聯開案

台北市長柯文哲昨（22）日赴捷運萬大線金城機廠視察工程，目前進度已達22%，北市捷運局規劃，金城機廠的上方將辦理土地開發...

南投英格蘭城堡 近億元成交

國旅正夯，曾因獨特歐風城堡外觀引發關注的南投魚池「英格蘭城堡」，今年開價1億2,888萬元，最後以七五折售出。根據最新實...

封鎖英國 航空客貨運大亂

英國新冠病毒變種，宣布疫情警報升級，形同封城，約40國禁止與英國間的鐵路與航班，國內疫情指揮中心已限制航空客、貨運的運送...

貨櫃輪營運可信度 探底

在多國仍未擺脫新冠肺炎疫情危機之際，全球貿易體系重要支柱貨櫃航運業正遭遇運能緊張，各大港口運輸瓶頸持續惡化，導致營運可信...

熱門新聞

接董座50天！ 林文淵丟震撼彈：「今天是我在大同最後一天」

大同新董座 傳併購大王盧明光出任

林文淵被請辭大同董座 王光祥難過地說「委屈他了」

傳聞不假？上任50天爆大股東要他辭 林文淵被逼宮內幕曝光

大同新董座將帶來逾3000億營收？林文淵：我真的聽不懂

掌大同50天突遭撤換 林文淵錯愕：不懂做錯了甚麼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。