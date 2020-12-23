天母新建案「鐫月」銷售進入倒數 主打國際級設計

央行日前打房針對投資族群出手，但台北市房價基期高，除了市中心蛋黃區有不少換屋族外，有「天龍國」之稱的天母也反應強勁的換屋需求，今年下半年推出的天母預售案「鐫月」，規劃中大坪數瞄準換屋族，吸引在地客出手購屋，顯示北市近年精華地段以及高價區住宅區，預售新案都有強勁剛性需求支撐。

大陸建設推出的「鐫月」自7月開賣以來，已進入倒數銷售階段，負責代銷的慕樺廣告總經理黃毓妙表示，「鐫月」每坪開價平均135萬元，總銷約30億元，坪數規劃43~69坪的中大坪數，吸引天母在地的換屋族，或是與天母有淵源的客戶。

黃毓妙表示，央行本月上旬宣布祭出四大打炒房措施之後，「鐫月」還是有持續成交影響有限，主要是目前「鐫月」的客戶都是換屋族群，買房是自用或著長期持有的緣故，具有強勁的剛性需求支撐。

住展雜誌研發長何世昌分析，這類中、大坪數的房子，多半單價與總價都比較高，隨便即就超過央行總價7000萬以上豪宅限貸管制門檻，而過去幾年來央行並未放寬豪宅限貸令，管制一直存在，所以央行新的選擇性信用管制，對這類換屋型產品影響較小。

至於「鐫月」吸引天母人的特色，大陸建設協理沈大豪表示，大陸建設第一次在天母推案，就針對天母人量身打造國際版的輕豪宅，特別邀請獲獎無數的建築團隊「Neri&Hu」如恩設計研究室來執掌全案設計，從建築外觀到內部門廳、庭園景觀、夜間燈光、玄關梯廳等都是極具現代設計語彙的國際觀點。

沈大豪指出，由於「Neri＆Hu」擅長「融合在地文化與國際精神」，在設計語言、材料、主題和空間上，同時呈現東方元素與西方設計，創造一種既懷舊又充滿未來感的建築視覺語言，非常契合天母人重視人文美感的國際氣息。

此外，雙層挑高的拱型門廳，搭配灰色系水磨石面一路延伸到信箱區、電梯間、沙發區。二樓則規劃小型閱讀室，可俯瞰一樓大廳，同樣使用拱形設計作為主視覺。

而「鐫月」的69、51、43坪房型，剛剛好的坪數也呼應了現代家庭成員的減少，可將大量空間留作公共使用，如開放式廚房、大型中島區，適切剛好的空間格局規劃，讓生活品質更優化。