中悅蛻變推奢華感新建築 限定老客戶才能買

以古典風格知名的中悅建設，轉變新作風，和國際知名團隊HLA合作，在桃園青埔打造具奢華感新建築「HLA悦」。中悦表示，為感謝老客戶支持，僅112戶的「HLA悦」限定中悦家族成員才能購買，讓中悦老客戶能收藏。

桃園青埔高鐵特區受惠於建設到位、台商返台資金效應，近來成為北台灣房市亮點。根據六都地政局資料，桃園房市今年表現六都最強，今年前11月買賣移轉達40,971棟，較去年成長14%，遠高於六都平均6.8%增幅，其中又以青埔交易最熱。

看好青埔，中悅和HLA攜手，在永裕路、環溪四街、永園路口推出「HLA悦」，個案基地近桃園美術館特區、青塘公園，以及捷運A19站，基地面積逾三千坪，規畫興建地上29 層，地下3層建築，均質125坪住宅。

中悦旗下悦萊建設總經理翁茂槐表示，中悅今年蛻變轉型，從過去強調自品牌的古典風格，轉為現代奢華風，「HLA悦」就是奢華風新作的代表。個案由國際知名團隊HLA操刀，將打造一棟具有奢華感新建築。

HLA曾為阿拉伯聯合大公國規劃皇家宮殿、豪華度假村，現代化餐廳，是國內六星級酒店台北東方文華推手，知名豪宅「文華苑」也出自HLA手筆，翁茂槐表示，該團隊規劃的建築形象鮮明，中悅希望藉由HLA注入新血，讓中悅展現不同新面貌。

翁茂槐分析，目前桃園推案以中小坪數為主流，大坪數產品呈現真空狀態，但桃園不少自營商、台商回流，對大坪數需求不低，預估大坪數、少房數將成為趨勢。