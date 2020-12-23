中悅蛻變推奢華感新建築 限定老客戶才能買

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
中悦建設於桃園青埔推出新案「HLA悦」。圖／業者提供
中悦建設於桃園青埔推出新案「HLA悦」。圖／業者提供

以古典風格知名的中悅建設，轉變新作風，和國際知名團隊HLA合作，在桃園青埔打造具奢華感新建築「HLA悦」。中悦表示，為感謝老客戶支持，僅112戶的「HLA悦」限定中悦家族成員才能購買，讓中悦老客戶能收藏。

桃園青埔高鐵特區受惠於建設到位、台商返台資金效應，近來成為北台灣房市亮點。根據六都地政局資料，桃園房市今年表現六都最強，今年前11月買賣移轉達40,971棟，較去年成長14%，遠高於六都平均6.8%增幅，其中又以青埔交易最熱。

看好青埔，中悅和HLA攜手，在永裕路、環溪四街、永園路口推出「HLA悦」，個案基地近桃園美術館特區、青塘公園，以及捷運A19站，基地面積逾三千坪，規畫興建地上29 層，地下3層建築，均質125坪住宅。

中悦旗下悦萊建設總經理翁茂槐表示，中悅今年蛻變轉型，從過去強調自品牌的古典風格，轉為現代奢華風，「HLA悦」就是奢華風新作的代表。個案由國際知名團隊HLA操刀，將打造一棟具有奢華感新建築。

HLA曾為阿拉伯聯合大公國規劃皇家宮殿、豪華度假村，現代化餐廳，是國內六星級酒店台北東方文華推手，知名豪宅「文華苑」也出自HLA手筆，翁茂槐表示，該團隊規劃的建築形象鮮明，中悅希望藉由HLA注入新血，讓中悅展現不同新面貌。

翁茂槐分析，目前桃園推案以中小坪數為主流，大坪數產品呈現真空狀態，但桃園不少自營商、台商回流，對大坪數需求不低，預估大坪數、少房數將成為趨勢。

他說，「HLA悦」僅112戶，為感謝老顧客，該案限定中悦家族客戶可購買，每坪售價37.2-39.8萬元，讓中悦老客戶能收藏。

「HLA悦」為中悦建設攜手國際設計團隊HLA首案，展現品牌建築嶄新風貌。圖／業者提供
「HLA悦」為中悦建設攜手國際設計團隊HLA首案，展現品牌建築嶄新風貌。圖／業者提供

台商 房市

延伸閱讀

桃園5樓透天厝深夜起火 神明廳陷火海7旬老夫妻急逃難

北車上班族想在桃園南崁買房 網友勸阻：你會瘋掉

桃園跨年晚會「可能有歌手無觀眾」 市府討論再決定

北部現本土案例 桃園跨年晚會應變2方案備戰

相關新聞

活絡證券市場論壇／郭佳君：建立風控機制

金融監督管理委員會證券期貨局副局長郭佳君指出，金管會向來鼓勵證券商創新商品與國際接軌，也積極協助券商推出新商品時與財政部...

活絡證券市場論壇／陳德鄉：啟動分級管理

證券櫃檯買賣中心主任祕書陳德鄉指出，證券商發行結構型商品掛牌交易可增加國內商品多樣性，但可以依商品及投資人屬性進行分級，...

活絡證券市場論壇／羅贊興：評估發行效益

臺灣證券交易所副總經理羅贊興指出，證券商發行結構型新商品，可從發行面的法規、交易面的活絡與市場面的投資人保護進行評估能否...

活絡證券市場論壇／吳仁傑：借鏡國外經驗

券商公會新金融商品委員會召集人吳仁傑指出，為滿足國人投資需求，實現進口替代、增加就業，建議參考國外交易所發展趨勢，開放理...

活絡證券市場論壇／瞿玉娟：活絡金融市場

元富證券副總經理瞿玉娟表示，結構性商品掛牌有價證券化，能夠讓結構型商品交易便利性提升，並在價格上更具有透明性，嘉惠金融市...

活絡證券市場論壇／周冠男：建構合理稅制

政治大學財務管理系教授周冠男指出，金融商品的多元化有利金融市場的發展，宜建構合理稅制環境，鼓勵券商自製、提供多元化金融商...

活絡證券市場論壇／開放結構商品掛牌 壯大市場

經濟日報與券商公會共同舉辦「活絡證券市場論壇─券商大自營 理財新紀元」，與會產官學專家一致樂見，在稅負合理、風險控管得宜...

長榮：機師若違規將免職

長榮航空紐籍機師讓本土253天無確診紀錄被打破，把疫情帶入台灣並感染台灣一位女性。長榮航昨（22）日表示，若該機師確有違...

金城機廠 將啟動聯開案

台北市長柯文哲昨（22）日赴捷運萬大線金城機廠視察工程，目前進度已達22%，北市捷運局規劃，金城機廠的上方將辦理土地開發...

南投英格蘭城堡 近億元成交

國旅正夯，曾因獨特歐風城堡外觀引發關注的南投魚池「英格蘭城堡」，今年開價1億2,888萬元，最後以七五折售出。根據最新實...

封鎖英國 航空客貨運大亂

英國新冠病毒變種，宣布疫情警報升級，形同封城，約40國禁止與英國間的鐵路與航班，國內疫情指揮中心已限制航空客、貨運的運送...

貨櫃輪營運可信度 探底

在多國仍未擺脫新冠肺炎疫情危機之際，全球貿易體系重要支柱貨櫃航運業正遭遇運能緊張，各大港口運輸瓶頸持續惡化，導致營運可信...

熱門新聞

接董座50天！ 林文淵丟震撼彈：「今天是我在大同最後一天」

大同新董座 傳併購大王盧明光出任

林文淵被請辭大同董座 王光祥難過地說「委屈他了」

傳聞不假？上任50天爆大股東要他辭 林文淵被逼宮內幕曝光

大同新董座將帶來逾3000億營收？林文淵：我真的聽不懂

掌大同50天突遭撤換 林文淵錯愕：不懂做錯了甚麼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。