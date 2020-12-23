益安完成產品開發工程驗證及技轉 獲里程金250萬美元
益安（6499）今（23）日發布重大訊息表示，已完成Cross-Seal次世代產品開發工程驗證及技術移轉，Terumo將依約支付里程金250萬美元。
益安說，公司已完成大口徑心導管術後止血裝置Cross-Seal次世代產品開發工程驗證及技術移轉，並與Terumo召開會議(Steering Committee Meeting)確認達成第一之一期里程碑，Terumo將依約支付里程金250萬美元。
益安表示，這次取得里程金，將依照現行財務報告準則(IFRS 15客戶合約收入)的會計處理認列營業收入，對公司財務業務均有正面影響。
益安說，Cross-Seal屬第三類高階醫材，開發時程長且風險高，未保證後續產品上市許可取得一定成功，里程金相關的預期收益實現，必須於雙方議定之期限內、達成預定里程碑始得取得，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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