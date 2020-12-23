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新冠確診境外+6！案711接觸者採撿今出爐 陳時中14：00說明

歐盟調查中國扣件低價銷售 台灣扣件廠有望受惠

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

外電報導歐盟正對中國大陸扣件及光纜是否有中國政府補貼而受益。鋼鐵股中的春雨（2012）、三星（5007）、恒耀（8349）、久陽（5011）等未來是否可望受惠，受到市場關注。

春雨股價今（23）日開盤衝高到19.2元後，出現上下震盪走勢；三星及恒耀今日早盤股價呈現小漲；久陽股價則下挫。

鋼鐵業者說，歐盟2016年撤銷中國大陸扣件傾銷案之後，台灣廠商銷往歐盟金額減少9億美元；如歐盟這次調查後，對中國大陸扣件業者銷售歐盟採取加重稅措施的話，台灣扣件廠商就有機會受惠。

分析師說，因鋼鐵股近期漲多後，出現拉回整理，加上防疫概念股竄起，資金有撤離鋼鐵股現象，因此，消息傳出後，扣件族群股價並未全面強勢，投資人採觀望態度，但預估在鋼鐵股完成整理後，可注意扣件股是否會受該消息發酵而影響 。

鋼鐵股 歐盟

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