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永大獨董開戰 陳世洋：不排除提告

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
針對日立所支持的獨董黃福雄昨（21）日舉行記者會宣布將在明年2月8日召開股東臨時會提案解任另一獨董陳世洋，對此陳世洋今（22）日表示，絕對不接受「在毫無正當理由下，以莫須有之說詞召集股臨會，剪除、霸凌不順己意之優秀獨董，使其不能再為公司及股東盡監督之責。為捍衛獨董制度及個人名譽，不排除提告，以正視聽」。圖／陳世洋提供
針對日立所支持的獨董黃福雄昨（21）日舉行記者會宣布將在明年2月8日召開股東臨時會提案解任另一獨董陳世洋，對此陳世洋今（22）日表示，絕對不接受「在毫無正當理由下，以莫須有之說詞召集股臨會，剪除、霸凌不順己意之優秀獨董，使其不能再為公司及股東盡監督之責。為捍衛獨董制度及個人名譽，不排除提告，以正視聽」。圖／陳世洋提供

針對日立所支持的永大獨董黃福雄昨（21）日舉行記者會宣布將在明年2月8日召開股東臨時會提案解任另一獨董陳世洋，對此陳世洋今（22）日表示，絕對不接受「在毫無正當理由下，以莫須有之說詞召集股臨會，剪除、霸凌不順己意之優秀獨董，使其不能再為公司及股東盡監督之責。為捍衛獨董制度及個人名譽，不排除提告，以正視聽」

陳世洋指出，他從事會計師工作已長達27年，亦擔任多家上市櫃公司董、監事約20年資歷，且個人行使職權過程，絕對秉持專業、遵從法令、利益迴避、捍衛全體股東權益。尤其他本人自2018年6月擔任永大機電（1507）獨董以來，更是謹守上述規範，合先敘明。

他強調，如果不是他在2018年董事會上力戰群雄，多次質疑日立公開收購價格偏低，賤賣永大股權，圖利特定對象，試問當時日立收購價格能從60元提高到65元、為多數股東創造利益嗎？

他表示，如果不是他在2019年2月對當時永大董事會的違法亂紀提出召開股臨會，改選現今的經營團隊，永大機電能在今年創造亮麗成績單嗎？永大中國能再次轉虧為盈嗎？能再有機會挑戰昔日全球前十大電梯市場榮景嗎？

他指出，如果不是他在今年的股利發放案堅持專業、嚴守分際，能在6月召開的股東會上獲得包括日立在內高達九成以上持股同意，為多數股東再次創造利益和價值嗎？

陳世洋進一步說明，針對股利發放，今年疫情期間台灣上市公司發放者多，就連疫情比台灣嚴峻的日本日立集團公司都比去年還多發25%股利。他實在不懂日立及獨董黃福雄，為何堅持反對配發股利案？以日本日立都可以發放股利，台灣永大卻不行，針對此點，若是連日本總公司都默許，那麼他更加合理懷疑，日立是否另有所圖呢？

陳世洋強調，「欲加之罪何患無辭」，針對日立所支持的獨董黃福雄「毫無正當理由下，召集股東會恣意剪除不順己意之優秀獨董，使其不再能為公司及股東盡監督之責，這是公司治理之破口，此歪風若興起，則設置獨董之立法目的將被濫權破壞迨盡，主管機關應遏止此歪風。為了獨董制度及他本人名譽，不排除提告以正視聽。

股東會 日立 股利

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