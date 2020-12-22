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萬大線第一期2025年完工 金城機廠建8.7萬坪集合住宅

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
捷運萬大線共分二期施作，第一期工程進度已達51.34%，圖為金城機廠施工現況。記者吳亮賢／攝影
捷運萬大線共分二期施作，第一期工程進度已達51.34%，圖為金城機廠施工現況。記者吳亮賢／攝影

捷運萬大線串聯新北市、台北市多個行政區，共分二期施作，第一期工程進度已達51.34%，預計2025年完工；第二期將於明年初發包動工。其中基地面積闊達11.82公頃的金城機廠，位於板橋、中和及土城交界，未來上方將興建8.7萬坪集合住宅及商辦，預估投資金額達到220億。

金城機廠基地包含1座機廠及1座地下車站LG08A莒光站，機廠設有儲車廠、管理中心、變電站、污水處理場，具備全萬大線儲車、維修、測試和管理等功能，也是唯一的機廠。

台北市長柯文哲今至金城機廠視察時表示，「做捷運最難不是工程，而是開工前的協調」，尤其金城機廠橫跨3行政區，包含農業區、保護區、墳墓等，97%為私有地，取得不易，感謝團隊的努力，期盼能早日為雙北市民帶來更便捷順暢、安全的交通。

台北市捷運局第一區工程處長王怡仁指出，金城機廠提供第一期19列車及第二期16列車停駐。完工後地面會新闢一條20公尺寬的平面道路，山坡區也會開闢一條6公尺寬的環場道路，連通金城路和莒光路。

金城機廠上方也將興建集合住宅及商辦，規畫北側靠近莒光路有2棟11層的商辦大樓、4棟28至33層的集合住宅；南側靠近金城路有4棟30至36層的集合住宅，合計開發規模約8萬7627坪，預估投資金額達220億。臨莒光路側設地下2層的莒光站，並將設置2座出入口及2座通風井。

台北市捷運局說明，萬大線第一期自中正紀念堂站至土城金城機廠，全長約9.5公里，採地下興建，共9座車站，目前進度51.34%，預計2025年完工；第二期為金城機廠至新莊迴龍站，全長約13.3公里，共13座車站，目前細部設計中，預計明年發包動工。

對於外界質疑，為何沒邀請新北市長侯友宜同台視察，台北市捷運局表示，萬大線是北捷負責發包施工，為讓柯市長了解工程進度及慰勞同仁，未特別邀請新北市方面出席，「另據悉侯市長24日亦將安排視察萬大線永和永平國小站行程，目前新北市捷運局亦未透過本局代邀柯市長出席，均為兩位市長單純的市政考察行程，無須再就這部分妄加揣測。」

捷運萬大線共分二期施作，第一期工程進度已達51.34%，圖為金城機廠施工現況。記者吳亮賢／攝影
捷運萬大線共分二期施作，第一期工程進度已達51.34%，圖為金城機廠施工現況。記者吳亮賢／攝影

捷運 商辦 萬大線

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