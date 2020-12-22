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英國類封城 海、空運價格將出現混亂戰

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
華航、長榮航空配合中央流行疫情指揮中心22日發布的英國航班減半作業辦法，本周由華航執飛，下周則由長榮航來執飛英國客運運航班。 聯合報系資料照
華航、長榮航空配合中央流行疫情指揮中心22日發布的英國航班減半作業辦法，本周由華航執飛，下周則由長榮航來執飛英國客運運航班。 聯合報系資料照

英國因病毒株變種傳播更快，宣佈「類封城」，不少國家也紛紛禁止英國航班入境，航空業界指出，急著趕往英國的貨怕價格會更貴，原本海運就已經困難重重，現在空運又遇到全球大減客運航班，雖然貨運航班沒有限制，但相關的作業人員減少，純貨機運能有限的情況下，業者也不諱言的表示，現在要前往英國海空運貨，都很難進去，要急著送達，運價恐怕都是三級跳。

國內的華航（2610）、長榮航空（2618）配合中央流行疫情指揮中心22日發布的英國航班減半作業辦法，本周由華航執飛，所以長榮航本周就先不飛英國客運航班，下周則由長榮航來執飛英國客運運航班。

由於英國疫情趨於嚴峻，長榮航空將配合中央流行疫情指揮中心今（22）日發布之英國航班減半作業辦法，台北-倫敦航線載客航班自12月23日暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。華航今天也表示，全力配合指揮中心規劃，英國客運航班全面減半作業。

英國最近可以說是多項情況卡在一起，出現海、空運一起缺窘境。其中，海運在11月就出現大塞港，三大港被新冠疫情（Covid-19）、脫歐關稅、聖誕節（Christmas）新年的物資困住，三大港口早就是大塞港，已形成一場歐洲物流之亂完美風暴，往英國三大港口貨，現在已經出現「不要問價錢，先問有沒有船班。」現在航空業也出現客運再度大減班，能到英國班次減少後，各種航空貨運價格勢必大攀升。

英國 長榮航空 疫情 封城

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