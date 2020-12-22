大同董座林文淵50天走人 併購大王盧明光重出江湖？
五十天前，大同公司董事長林文淵風光接下大同董座，今天他又震撼宣布今天是他在大同的最後一天，他語帶無奈表示，他沒辦法，也只能接受，把手邊工作結束；市場傳言，林文淵去職後，將由前中美晶董事長盧明光擔任新董座。
林文淵表示是大股東通知將更換法人代表，除了他去職，公司總經理與財務長也將一併請辭；至於市場傳出將接董座的前中美晶董事長盧明光，一向有「併購大王」的封號，他一手打造中美晶與環球晶，交棒之後持續擴大版圖，環球晶最近還要進行公開收購世創股權程序，若併購成功，將躋身為全球第二大半導體矽晶圓廠，盧這次若重出江湖接下大同董座，勢必徹底改造大同，引來外界不少想像。
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