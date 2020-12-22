台澎地區歷史最悠久漁翁島燈塔整建完成 不朽傳奇即將開放

為延續悠久的歷史，交通部航港局歷經兩年整建更新，台澎地區歷史最悠久的燈塔，也是台澎地區創建最早的預鑄式建築－漁翁島燈塔，準備迎接這座古老的燈塔王者華麗歸來。

建築是歷史的印記，漁翁島燈塔自清代光緒元年點燈啟用，迄今已照亮台灣海峽145年之久，它是我國台澎地區歷史最悠久的燈塔，也是台澎地區創建最早的預鑄式建築，在當時短短不到五個月內完工，為我國早期罕見之工程，目前在燈塔入口門楣上還留有當時設計者「DAVID M.HENDERSON 1874」的凸鑄字體，同時也是目前唯一採用人工操作，以重錘鋼索發條牽引齒輪，帶動水銀槽式旋轉鏡機的燈塔。

交通部航港局指出，漁翁島燈塔是澎湖地區珍貴的文化資產之一，為維護百年燈塔，航港局自2017年起進行傳統技藝調查研究、規劃設計及施工，歷時兩年完成整建更新，全區將重新對外開放參觀。這次整建工程大幅改善燈塔房舍及園區環境，同時提供民眾探索燈塔多元文化，瞭解燈塔文物及歷史，另有互動多媒體設施，提供參觀民眾友善且多元的遊憩新體驗。

航港局表示，漁翁島燈塔位於澎湖地區最西端西嶼鄉，百餘年來矗立在海濱，迎風屹立，照亮著臺灣海峽往來船隻，也見證了朝代的更迭，本次翻新，如王者歸來，將續寫它與時代的歷史，締造不朽傳奇，歡迎民眾攜伴前來領略其百年風範。