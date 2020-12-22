大同董座林文淵遭撤換 大股東：「時空環境不同」

大同（2371）今（22）日下午臨時召開記者會，董事長林文淵在會中拋出震撼彈，表示「今天是我在大同的最後一天」，將不再任大同公司董座一職，並表示大股東認為「時空環境不同」，因此撤換其法人代表身份，但不清楚新任者是誰。外界傳聞，新任大同董事長將由併購大王、中美晶榮譽董事長盧明光接任。

林文淵原是競殿投資股份有限公司法人代表之一，擔任大同公司董事長。他說，大股東在上周一（12/14）下午五點鐘通知他將更換法人代表的消息，但他自上任後馬不停蹄處理大同公司事務，他不明白確切的更換原因，也不解時空環境在他上任的50天內有何重大改變，但身為法人代表的宿命就是當失去代表權時就得離去。

林文淵表示，與他一起來到大同公司的總經理湯政仁、財務長陳明男將同進退，他們今早已經交出辭呈，他也已經批准。

他強調，「我沒有對不起我們的股東，也沒有對不起員工」，但還是感到遺憾及抱歉，期望大同公司能越來越好，希望接任者有所準備與抱負。

面對媒體提問與王光祥關係是否決裂？林文淵表示，雙方並未不愉快，但在公司某些事務上有不一樣的想法，日後也很難再次合作。

對於新的經營團隊，林文淵說他不知道新人選，但以常理判斷不會是房地產開發業者。至於外傳的人選盧明光，他則表示完全不認識。