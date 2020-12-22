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安特羅新冠抗原快篩試劑取得歐盟認證 進軍歐洲市場

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

國光生技子公司安特羅（6564）宣布，所開發之「Speedy新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」，已正式取得歐盟CE-IVD認證，得於歐洲市場銷售，將積極進軍海外市場。

國際新冠肺炎疫情持續延燒，至今未減緩，歐美不少國家準備啟動新一波的封鎖動作，加上各國逐步調整邊境防疫標準，推動檢測試劑需求大增。安特羅開發之「Speedy新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」，依據臨床試驗數據顯示具有高靈敏度（Sensitivity）及高度專一性（Specificity），可透過簡易的操作方式，無須任何儀器設備，於15分鐘內可得知結果；尤其近日英國封城30萬人逃離倫敦導致邊境交通大亂，如果能運用快篩在機場、車站等運輸據點快速檢疫，可立即對於任何疑似新冠肺炎感染者提供初步、快速之判斷依據，將有助於兼顧邊境防疫及民眾交通。。

安特羅已規劃向食品藥物管理署（TFDA）提出國內專案製造與美國EUA（緊急使用授權）申請，目標瞄準國際市場為全球新冠防疫貢獻心力。

肺炎 國光生

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