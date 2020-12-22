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接董座50天！ 林文淵丟震撼彈：「今天是我在大同最後一天」

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
大同董事長林文淵於今(22)日召開記者會，震撼宣布今天是他在大同最後一天。 報系資料照／記者林伯東攝影
大同董事長林文淵於今(22)日召開記者會，震撼宣布今天是他在大同最後一天。 報系資料照／記者林伯東攝影

大同（2371）董事長林文淵於今(22)日召開記者會，震撼宣布今天是他在大同最後一天，他沒辦法，也只能接受，把手邊工作結束。

林文淵這段期間在大同擔任董座共50天，接下來法人代表將更換，而該公司總經理與財務長也將一併請辭。

【中央社22日電】

大同董事長林文淵在11月接掌大同後，今天親上火線說明營運表現。林文淵卻爆出震撼彈，他指出，「今天是我在大同最後一天」。

百年大同公司經營權易主，林文淵在11月接任大同董事長。大同在今天召開記者會，林文淵親自上陣，先說明他到大同50天後所做的努力與改變。

不過，林文淵指出，大股東上週通知他將更換法人代表，原因是「時空環境不同」，雖然不懂更改原因，但他只能接受，將結束手邊工作。

大同 林文淵

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