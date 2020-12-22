紐國染疫機師在三大賣場趴趴走 賣場：將加強消毒
紐國染疫機師入境趴趴走，今（22）日公布足跡包括新光三越天母店及SOGO天母店、南崁好市多等。新光三越表示，閉店後進行全館大規模消毒；好市多則表示，昨日就請廠商在店內店外大消毒，員工都有配戴口罩。
好市多表示，已請廠商店內店外已作大消毒，員工也都有戴口罩，沒有拿下來過，會員入場也被要求需戴口罩。
新光三越表示，疫情以來，商場持續維持進場量溫、提供酒精消毒，高規格落實「時時顧客接觸點消毒擦拭、日日排換氣、週週全館消毒」清潔工作，以維護消費者健康安全。新光三越台北天母店今天即刻起再強化各樓層顧客接觸點的清潔消毒，並於閉店後進行全館大規模消毒，努力做好防疫工作，以確保購物環境的安心安全。
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