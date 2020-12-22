米塔集團新創品牌「米塔炙燒牛排專門店」進駐中友百貨

米塔集團新創品牌「米塔炙燒牛排專門店」首家旗艦店進駐台中中友百貨，標榜熟成牛排的極致饗宴，要挑戰台中排餐市場搶龍頭。

米塔集團餐飲事業魔術師，旗下擁有14大品牌，跨足義式料理、屋台料理、日式鍋物、日式料理、休閒茶館、咖啡餐館、手感烘焙、黑糖飲品等，在國內超過100間直營門市，持續朝著多品牌目標發展。

今年底米塔美食版圖再擴張，推出第15個全新品牌「米塔炙燒牛排專門店」，訴求可提供多元化經典排餐高達18款，豬、雞、牛、海鮮，一應俱全。

另有一系列開胃前菜和沙拉，可供顧客用親民的價格加購。自助吧無限供應，主廚例湯、飲品、杜老爺冰淇淋、多款歐式麵包，最後再以手作畫盤蛋糕為米塔饗宴畫下完美句點。

中友百貨首店的店內，採明亮清爽的美式排餐餐廳裝修風格，滿足消費者追求高質感的餐點、用餐環境氣氛的需求，讓消費者不用出國也能享受異國飲食文化的魅力。

米塔集團表示，全國首店進駐台中中友百貨公司B棟15樓，主要看準中友百貨與一中商圈的集客力與消費力。

溫度是美味料理的關鍵。米塔每道牛排都提供高溫380度的鑄鐵磁石，DIY加熱生熟度可自由拿捏，感受每一道料理帶來的美味魅力，不用擔心慢慢品味而讓美食扣分。

另外，米塔炙燒牛排專門店的牛肉選用CHOICE等級濕式熟成牛肉，透過牛肉本身天然酵素熟成，讓牛肉更美味、多汁、軟嫩，經過師傅們用心的料理，高溫炙燒火候掌握得宜，可以鎖住肉汁的鮮甜，品嚐出最原始的美味。

排餐系列提供多款肉品可供選擇，有主廚推薦的「頂級熟成菲力」，選用紐西蘭天然放牧的純草飼牛，肉質是牛肉最為細嫩的部位，採CHOICE等級濕式熟成。

「頂級厚切牛舌」嚴選美國安格斯牛舌中後段，含有豐富的油花，軟嫩多汁又Q彈。用薄鹽、黑胡椒煎至五分熟，鎖住肉汁，可以品嚐出牛舌最初的自然風味。

除了牛排系列，另有親子客層首選的「碳烤脆皮雞腿排」，主廚嚴選去骨美國黃金雞大雞腿，獨門醃料醃漬入味，將肉排香煎至金黃色，烘烤至外皮酥脆完美鎖住肉汁，一口咬下軟嫩Q彈，值得品嚐。