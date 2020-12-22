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美國職籃明開季 台灣運彩提供投注

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
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美國職籃新賽季趕在聖誕節前夕開賽，台灣運彩現已提供多種玩法，總冠軍預測由詹姆士領軍的洛杉磯湖人最被看好有機會再次拿下本季冠軍、賠率2.20倍，緊追在後的有布魯克林籃網5.75倍及洛杉磯快艇6.25倍。

東區冠軍賠率最低前三名的隊伍分別為布魯克林籃網3.10倍、密爾瓦基公鹿3.30倍以及波士頓塞爾提克5.25倍；西區冠軍前三名分別為洛杉磯湖人1.90倍、洛杉磯快艇3.50倍、丹佛金塊8.25倍，重整旗鼓金州勇士10.00倍名列第四。

最佳新秀及最佳進步球員兩個個人項目的預測，最佳新秀由黃蜂的拉梅羅 鮑爾3.30倍最低、其次為灰狼的安東尼愛德華茲5.00倍，以及勇士的詹姆斯威斯曼5.00倍為賠率最低的三名球員。

最佳進步球員賠率最低前三位分別為金塊的麥可波特8.75倍、太陽的德安德魯艾頓9.50倍，以及雷霆的夏吉爾傑斯-亞歷山大11.00倍。

開幕戰分別由12/23(三)上午8點布魯克林籃網主場迎戰金州勇士，以及同日11點洛杉磯快艇踢館洛杉磯湖人拉開序幕。

首場賽事台灣運彩不讓分投注布魯克林籃網1.20倍、金州勇士3.10倍；讓分投注金州勇士+7.5賠率1.75倍、布魯克林籃網-7.5賠率1.75倍。

洛杉磯湖人對洛杉磯快艇，不讓分投注洛杉磯湖人1.55倍、洛杉磯快艇1.95倍；讓分玩法則為洛杉磯湖人-2.5賠率1.75倍、洛杉磯快艇+2.5賠率1.75倍。

從賠率預測籃網及湖人有機會拿下開季首場勝利。

有關開賽時間、賠率及玩法，請上台灣運彩官網(www.sportslottery.com.tw)查詢。

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