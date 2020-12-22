「包租代管」平均月租金僅2萬 營建署：已扶助6成弱勢房客

針對媒體報導包租代管月租金近5萬元，拉高周邊租金行情一事。營建署今天表示，根據統計，社會住宅包租代管第2期計畫，縣市版及公會版台北市平均月租金約2萬元，包租代管有高租金案件僅屬少數，照顧弱勢租屋者之比例已達6成以上。將同步檢討各縣市受理物件租金上限及服務費用給付標準，納入下期計畫執行。

營建署指出，由於各地的租金水準有差異，考量台北市部分近市區、屋齡新、有電梯及設備完善的物件租金水準較高，因此放寬受理租金上限，以滿足不同類型租屋族的需求。

目前已加入社會住宅包租代管的物件中，台北市平均月租金縣市版為1萬9637元，公會版為2萬882元，六直轄市平均3萬元以上的高租金物件，只占極少數。

營建署指出，包租代管推動至今已媒合1萬2千戶，另只要符合一定身分或經濟條件可以得到租金補助，故媒合成功的房客中，有6成房客是本身或同住家人具有經濟或社會弱勢身分，其中以「低收入戶或中低收入戶」居多，最高補助7200元，有效幫助弱勢民眾解決租屋問題。

外界關切高租金物件影響民眾對於社會住宅觀感，以及業者利用服務費用與租金比例關係哄抬房租的疑慮，營建署表示，已於第3期計畫將受理租金上限作一致性規範，未來業者的服務費用也與租金脫鉤，不再以一定比例方式給付業者。

營建署說明，社宅包租代管為新興計畫，更著重住宅品質及居住安穩，盼透過多元政策引導租屋市場健全發展，使租屋成為一般人民正常的居住選項，創造比租金補貼更多的附加價值。營建署虛心接受各界的建議，持續精進，也鼓勵更多房東加入，共同營造更好的市場秩序及租屋環境。